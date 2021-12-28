Bu siyasi konu değil bir güvenlik meselesi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerde işe alınan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikâyet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için önceki gün özel teftiş başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, AFAD Konferans Salonu
'nda düzenlenen "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB'de başlatılan teftişle ilgili soru üzerine Bakan Soylu, "Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Fehriye Erdal
kimdi? Çok yüksek korunaklı Sabancı Center
'a nasıl girmiştir? Ve sonucunda ne yaptı? Kimi katletti? Peki Şırnak
'ta adliyelerin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi?" diye sordu. Soylu, "Yarın yapılacak bir eylem, bu kişiler tarafından gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp şunu sormazlar mı? Arkadaş siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir? Sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele etmiyoruz. Biz laf cambazlığıyla da mücadele ediyor değiliz" dedi.
'MİLLETİ KORUYORUZ'
Bakan Soylu şöyle konuştu: "Siz terör örgütünden ByLock'çu olduğu için iltisakı olan, TSK'dan FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen bir kişiyi kendi şirketinize alır mısınız? Kendi evinizin önünde güvenlik olmasına rıza gösterir misiniz? Bunun siyasi tarafı yok, güvenlik tarafı var. Yarın öbür gün İSKİ
'nin, İGDAŞ
'ın başına bir şey gelirse biz nasıl hesap verebiliriz. Bizim derdimiz terörle mücadeledir. Kanunun bize verdiği yetki. Bu millet beni koru diyor. Biz de milletimizi korumak zorundayız."
'TERÖRİSTSE TUT GÖTÜR' DİYEREK ÇARPITTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, dün CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik teftişiyle ilgili bir yandan, "Teftiş doğaldır. Teftiş edilmekle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur" derken diğer yandan ise "Ne teftişi, terörist ise tut kulağından götür at hapse" diyerek konuyu çarpıttı. İmamoğlu'nun, bakanlığın işe alınan kişilerle ilgili kullandığı 'terörle irtibatlı' ifadesini, 'terörist' denilmiş gibi yansıtması dikkat çekti. ANKARA
SABAH DEŞİFRE ETMİŞTİ
SABAH, 2019 seçimleri sonrasında İBB'de işe alınan 455 PKK/KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP ile FETÖ terör örgütleri ile iltisaklı kişilerden bazılarını deşifre etmişti. Farklı örgütlere üye olan ve cezaevinde yattıkları belirlenen çalışanların, işe alınırken sicil kayıtlarının İBB tarafından görmezden gelindiği ortaya çıkmıştı.