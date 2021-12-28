Giriş Tarihi: 28.12.2021

Bu siyasi konu değil bir güvenlik meselesi ÖMER ÇETİN

İçişleri Bakanı Soylu, İBB’de terör örgütü bağlantılı personele yönelik teftişle ilgili, “Bu bir güvenlik meselesi. Bu kişiler yarın bir eylem yapsa hesabını bize sormazlar mı” dedi