Büyükada Müslüman Mezarlığı’nda yer kalmadı! Bakanlık yetki verdi, İBB proje yapmadı

Bakanlık tarafından alınan kararda, "Büyükada Nizam Mahallesi 197 ada 4 ve 5 parsellerin bulunduğu alanın 10 bin 266,31 metrekarelik kısmında Müslüman Mezarlığı ve 206 ada 1 parselin 1006,5 metrekarelik kısmında Latin Katolik Mezarlığı alanlarının tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun ilgili ilke kararı kapsamında uygun oluğuna oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Ancak mezarlık alanının projelendirilmesinden sorumlu olan İBB'nin uzun zamandır projelendirmeyi yapmadığı ve komisyon onayına sunmadığı öğrenildi. Ada sakinleri Adalar Belediyesi ve İBB yönetiminin konu hakkında umursamaz davranmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.