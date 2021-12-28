Meclis’te terörist istemiyoruz

TERÖR
örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin düzenlendiği etkinlik ve kongrelerde terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atılması ve terör propagandası yapılmasına şehit aileleri ve gazilerden tepki geldi. HDP İstanbul İl Başkanlığı
tarafından düzenlenen kongrede sözde Kürdistan
bayrağı açılmış ve PKK marşı söylenmişti. Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Bu terörü ve teröristi övme suçudur. Asla cezasız bırakılmamalıdır. Bu ihanet toplantısını düzenleyenler, bu toplantıya katılanlar, o sloganları atanlar ve attıranların teröristten farkı yok. Derhal yargılanmalı ve kendilerine en yüksek cezalar verilmeli. HDP demek PKK demek. Bu terör yuvası bir daha açılmamak üzere kapatılmalı" diyerek tepki gösterdi.