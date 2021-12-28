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Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:16 Son Güncelleme: 28.12.2021 14:27

Son dakika: "Eren Kış-13 Operasyonu" başladı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: Eren Kış-13 Operasyonu başladı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Şırnak'ta Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-inceler) Şehit Er Selçuk Şahin operasyonu başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Koruyucularından oluşan 516 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-inceler) Şehit Er Selçuk Şahin operasyonu başlattı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 516 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.

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Son dakika: "Eren Kış-13 Operasyonu" başladı
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