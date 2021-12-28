Son dakika: "Eren Kış-13 Operasyonu" başladı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Şırnak'ta Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-inceler) Şehit Er Selçuk Şahin operasyonu başlattı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Koruyucularından oluşan 516 personel görev alıyor.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-inceler) Şehit Er Selçuk Şahin operasyonu başlattı.
Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 516 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.