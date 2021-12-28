Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP'den CHP'ye ziyaret! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Çözülemeyecek sorunumuz yok
Giriş Tarihi: 28.12.2021 16:41 Son Güncelleme: 28.12.2021 16:58

Son dakika: HDP'den CHP'ye ziyaret! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Çözülemeyecek sorunumuz yok

Son dakika: HDP’den CHP’ye ziyaret! Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: Çözülemeyecek sorunumuz yok

Son dakika haberi: HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası Buldan, Sancar ve Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, "Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok." dedi.

HDP, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve A Takımı, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı kapıda karşıladı. Toplantı sonrası Buldan, Sancar ve Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi. Genel Başkanlar soruları ise kabul etmedi.

"ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNUMUZ YOK"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz" dedi.

SANCAR: GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRECEK

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, CHP ile görüşmelerinin süreceğini ifade etti.

DAHA ÖNCE BİRLİKTE POZ VERMEKTEN KAÇINMIŞTI

HDP Eş Genel Başkanları, daha önce de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Yapılan görüşme sonrası Sancar ve Buldan CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlemiş, Kılıçdaroğlu ise fotoğraf karesine girmemişti.

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Son dakika: HDP'den CHP'ye ziyaret! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Çözülemeyecek sorunumuz yok
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