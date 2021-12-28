Son dakika: HDP’den CHP’ye ziyaret! Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: Çözülemeyecek sorunumuz yok

"ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNUMUZ YOK"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz" dedi.