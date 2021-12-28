Son dakika: HDP’den CHP’ye ziyaret! Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: Çözülemeyecek sorunumuz yok

HDP, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve A Takımı, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı kapıda karşıladı. Toplantı sonrası Buldan, Sancar ve Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi. Genel Başkanlar soruları ise kabul etmedi.
"ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNUMUZ YOK"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz" dedi.
SANCAR: GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRECEK
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, CHP ile görüşmelerinin süreceğini ifade etti.
DAHA ÖNCE BİRLİKTE POZ VERMEKTEN KAÇINMIŞTI
HDP Eş Genel Başkanları, daha önce de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Yapılan görüşme sonrası Sancar ve Buldan CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlemiş, Kılıçdaroğlu ise fotoğraf karesine girmemişti.