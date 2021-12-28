Yeni korku: Delmicron

Dünya
genelinde artış gösteren Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği vakalar salgında yeni bir dalganın işareti olarak yorumlanıyor. Bilim insanları hızlı bulaşıcılık özelliğiyle Avrupa
'yı saran Omicron'u anlamaya çalışırken daha endişe verici yeni bir varyantla karşılaştı. Adı Delmicron. Hindistan
kökenli Delta
varyantıyla Güney Afrika
kökenli Omicron'un birleşiminden oluşan bir çifte varyant. Bilim insanları, Delmicron'un, ABD
ve Avrupa'daki Kovid- 19 tsunamisinin nedeni olabileceğini söylüyor. Ekim 2020'de Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, Nisan- Haziran arasında küresel çapta dünyaya hâkim oldu Delta varyantının ciddi semptomlara yol açmasıyla ve hastaneye yatış riskini artırmasıyla büyük çapta bir mücadele başlattı. Varyantın ayrıca, enfeksiyon sonrası beyin sisi, kas ağrıları ve saç dökülmesi gibi uzun vadeli semptomlara da yol açtığı görüldü.
BULAŞICI VE ÖLÜMCÜL
Güney Afrika'da geçen ay tespit edilen Omicron'un ise bulaşıcı olmasına rağmen ciddi semptomlara nadiren yol açtığı ve hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğu biliniyor. Omicron'un semptomları arasında boğaz ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluk. Omicron'da, Delta varyantında olduğu gibi koku ve tat kaybı sıklıkla görülmüyor. Delmicron'un koronavirüsün Delta ve Omicron versiyonlarının birleşmesiyle oluştuğundan, son derece bulaşıcı ve şiddetli semptomlara neden olma potansiyeli bulunduğu düşünülüyor. Delmicron'un belirtileri ise şunlar: Boğaz ağrısı, kalıcı öksürük, baş ağrısı, tat veya koku alma duyusunda değişiklik, burun akıntısı, yüksek ateş...