Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin atamasını yapacak!

Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gençlere desteği kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdikten sonra da devam ediyor. İşe yerleştirilen gençlere Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik yapılıyor. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56.726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı" denildi.