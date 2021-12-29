Giriş Tarihi: 29.12.2021

İBB’de işe alınan PKK imamları cezaevinde HALİL TURHANLI

İBB iştiraki İSPER’de gassal olarak işe alınan ve PKK’ya bağlı dernek bünyesinde imamlık yaptığı belirlenen 5 kişiden 3’ünün bir süre önce ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklandığı, 2’sinin ise ev hapsi cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı