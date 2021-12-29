Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

"Bu tür gerçek dışı ve hayal ürünü iddialarla güvenlik birimlerinin son derece büyük gayret, özveri ve başarıyla yürüttükleri mücadeleye sekte vurulmak ve sanki bir keyfiyet varmış algısı oluşturmak istenilse de güvenlik birimlerinin suç ve suçluyla olan amansız mücadelesinin bundan sonra da hukuksal çerçeve içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini" ifade eden Soylu, diğer görev ve yetkileri gibi güvenlik birimlerince yürütülen iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasının dayanağı, kapsamı, usul ve esaslarının ilgili kanunlarda belirlendiğini kaydetti.

Soylu, yapılacak iletişimin dinlenmesine ilişkin talep ve kararlarda, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları, ilgili internet bağlantı adresi, tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenlerin belirtilmesi gerektiğini anımsatarak denetim konusunda yargı mercilerinin ve Devlet Denetleme Kurulunun da yetkisi bulunduğunu vurguladı.