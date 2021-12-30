28 Şubatçı emekli generalin rütbesi söküldü

28 ŞUBAT davası sanıklarından dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesi söküldü. 28 Şubat davasında haklarında müebbet hapis cezası verilen 14 emekli generalin rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderilmişti. Genelkurmay Başkanlığı da Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
'nun 50. maddesi gereğince sanıkların TSK'dan çıkarılma işlemini tamamladı. TSK'nın 50. maddesine göre, haklarında TSK'dan çıkarılma işlemi yapılan emekli orgeneraller Çevik Bir
, Çetin Doğan
, Fevzi Türkeri
, Ahmet Çörekçi
, İlhan Kılıç
, emekli korgeneraller Çetin Saner
, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'in rütbesi sökülmüştü. Genelkurmay Personel Başkanlığı, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Başkanı Korgeneral Kılınç'ın rütbesinin sökülmesi için de İçişleri Bakanlığı'na bir yazı gönderdi. Bakanlık ise Kılınç'ın rütbesinin söküldüğünü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirdi.