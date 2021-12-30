Haberler Gündem Haberleri Asiye normal servise alındı
Giriş Tarihi: 30.12.2021

Asiye normal servise alındı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Asiye normal servise alındı
Gaziantep'te, site bahçesinde oynarken 2 pitbull'un saldırısına uğrayan ve Antalya'da Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli yapılan Asiye Ateş (4), dün yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı. Asiye'nin, ailesiyle konuşabildiği öğrenildi. Baba Hüseyin Ateş, "Kızım bazen uyuyor. Onu sağlıklı görmek en büyük hayalimiz" dedi. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise Asiye'nin servis koşullarında takip ve tedavisinin devam ettiğini söyleyerek, "Nakledilen dokuların durumu iyi. Hayati bulguları da stabil seyrediyor" dedi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da "Öncelikle beyin dokusuyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Onların önüne geçtik, ekarte ettik. Bundan sonraki süreçte hem yüz felci olursa ona yönelik ameliyatlarımız olacak hem de saçlı derisini saçlı bir deri haline getirmek için uğraşacağız. Bundan sonraki süreçte Asiye'nin enfeksiyon bulguları daha yakından takip edilerek birkaç ameliyat planlanacak"diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Asiye normal servise alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA