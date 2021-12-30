Asiye normal servise alındı

Gaziantep
'te, site bahçesinde oynarken 2 pitbull'un saldırısına uğrayan ve Antalya
'da Prof. Dr. Ömer Özkan
tarafından doku nakli yapılan Asiye Ateş (4), dün yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı. Asiye'nin, ailesiyle konuşabildiği öğrenildi. Baba Hüseyin Ateş, "Kızım bazen uyuyor. Onu sağlıklı görmek en büyük hayalimiz" dedi. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete
ise Asiye'nin servis koşullarında takip ve tedavisinin devam ettiğini söyleyerek, "Nakledilen dokuların durumu iyi. Hayati bulguları da stabil seyrediyor" dedi. Akdeniz Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan
da "Öncelikle beyin dokusuyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Onların önüne geçtik, ekarte ettik. Bundan sonraki süreçte hem yüz felci olursa ona yönelik ameliyatlarımız olacak hem de saçlı derisini saçlı bir deri haline getirmek için uğraşacağız. Bundan sonraki süreçte Asiye'nin enfeksiyon bulguları daha yakından takip edilerek birkaç ameliyat planlanacak"diye konuştu.