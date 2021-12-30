Başkan Erdoğan "İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı.

Başkan Erdoğan filmi Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.

EREN'İN DOĞUM GÜNÜNDE VİZYONA GİRİYOR



2022'nin ilk filmi "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta ülke genelinde 350 sinemada oynayacak. Yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda vizyona girecek.





EREN'İN YAŞADIĞI MERKANLAR KULLANILDI



Filmin Trabzon'daki çekimleri, Eren Bülbül'ün yaşadığı Maçka ve Köprüyanı Mahallesi ile çevre bölgelerde gerçekleştirildi. Eren Bülbül'ün ailesiyle yaşadığı ev, fındık bahçeleri, odun topladığı, hayvanları otlattığı yaylalar, Maçka'daki okulu ve çarşılar çekim yapılan mekanlar arasında yer aldı