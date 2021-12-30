Bilimdeki gücümüzü dünyaya duyurdular

TÜBİTAK
'ın bu yıl Başkan Erdoğan'ın elinden takdim edilen Bilim ödüllerinin sahipleri Prof. Dr. Jale Yanık
, Prof. İdil Arslan Alaton
ve Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik
oldu. Prof. Dr. İdil Arslan Alaton su kirliliğini ortadan kaldırmak maçıyla yaptığı uluslararası düzeydeki üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle mühendislik alanında bilim ödülüne layık görüldü. Harran Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik madencilik alanında cevher hazırlama ve bu alanda geliştirdiği 12 endüstriyel ürünle ilgili uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalarıyla bilim ödülüne layık görüldü. Alaton ve Çelik SABAH'a konuştu:
Prof. Dr. İdil Arslan Alaton:
Ödül bundan sonraki nesillere rol model olma, motivasyon yükseltme rolünü üstleniyor. Ödül alanların yüzde 30'u kadındı, ülkemizin modern yüzünü gösteriyor.
Prof. Mehmet Sabri Çelik:
Eskiden bu törenler TÜBİTAK çerçevesinde yapılırdı. Cumhurbaşkanımızın bu ödülleri sahiplenmesi çok önemli. Bizzat kendi elleriyle ödülü takdim etti.