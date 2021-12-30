CHP’li Özgür Özel’e sosyal medyadan tepki yağmıştı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın eşi anlattı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için skandal ifadeler kullanarak "Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var" demişti. Sosyal medyadan ise ardı ardına tepkiler yapmıştı.

"ZİHİN VE DUYGU GELİŞİMLERİNE UYGUN YÖNTEMLERLE ÖĞRENİYORLAR"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş yakın zamanda 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarını ziyaret etmişti. Seher Erbaş 4-6 yaş Kur'an kurslarında neler öğretildiğini sosyal medyadan açıklayarak "4-6 Yaş Kuran Kurslarımıza devam eden çocuklarımız dua, şükür, merhamet, iyilik, sevgi, paylaşma, sorumluluk, doğruluk, vatan, bayrak gibi kavramları zihin ve duygu gelişimlerine uygun yöntemlerle öğreniyorlar. Emeği geçen herkesten Allah (cc) razı olsun" ifadelerini kullandı.

"HZ. PEYGAMBER ÇOCUKLARIMIZA 7 YAŞINA KADAR TEMEL DİNİ VECİBELERİ ÖĞRETMEMİZİ İSTİYOR"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada okul öncesi dini eğitimde neler öğretildiğini şöyle açıklamıştı: "Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz"

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN "ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ" İFADELERİNE TEPKİ YAPMIŞTI. İŞTE O TEPKİLER:

"28 ŞUBAT'TAKİ FABRİKA AYARLARINIZA GERİ DÖNDÜĞÜNÜZÜ DÜŞÜNECEĞİM!"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, CHP'li Özgür Özel'in ifadeleri sonrası sosyal medyadan açıklama yaparak Özel'e tepki gösterdi. Orhan şu ifadeleri kullandı: "4-6 yaş Kur'an Kursları Ortaçağ düşüncesiymiş. Umarım dil sürçmesidir. Yoksa 28 Şubat'taki fabrika ayarlarınıza geri döndüğünüzü düşüneceğim!"

"ORTAÇAĞ OLAN SİZİN BOZUK ZİHNİYETİNİZDİR. İŞTE CHP BUDUR"

AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Hasan Turan: "Bu ülkede 4-6 yaş arası çocuklar anaokuluna başlar, temel bilgiler öğretilir. Bale, dans dersleri olabilir ama Kur'an olmaz, İslam'ın temellerini öğrenmemeli. Çünkü CHP'ye göre; İslam ve Kur'an Ortaçağ zihniyetiymiş... Ortaçağ olan sizin bozuk zihniyetinizdir. İşte CHP budur.

"CHP AYNI CHP… MAALESEF… YAZIK!"

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan: ""Ortaçağ zihniyeti…" "dindar ve kindar…" ifadeleri ile din eğitimi düşmanlığı, dini eğitiminin Cumhuriyet karşıtlığı olduğu iddiası üzerinden ayrımcılık yapma… CHP aynı CHP… maalesef… Yazık!"

"SİZİN KARANLIĞINIZ, İYİ AHLAK VE MANEVİYATLA YETİŞEN GENÇLERİN TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ VE AYDINLIK KILMASINI DURDURAMAYACAK!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Ortaçağ zihniyeti, kendisi gibi inanmayan gençleri küçümseyen çirkinliktir. Ortaçağ zihniyeti, kendi milletinin değerlerini hor görmek, ötekileştirmektir. Sizin karanlığınız, iyi ahlak ve maneviyatla yetişen gençlerin Türkiye'yi daha güçlü ve aydınlık kılmasını durduramayacak!"

"SEKÜLER DOGMATİK EZBERLERDEN VAZGEÇEMİYORLAR!"

UMED Başkanı Aslan Değirmenci: "Batıda din dersi anaokulu ve ilkokulların ilk sınıfından itibaren eğitim sistemi içerisinde anayasal referansı olan bir derstir. Biri bunu Özgür Özel'e anlatsın diyeceğim ama kendisinin derdi başka! Seküler dogmatik ezberlerden vazgeçemiyorlar!"

"KONUŞAN BİZZAT ORTAÇAĞ'IN VÜCUT BULMUŞ HALİ"

Gazeteci Erem Şentürk: "Konuşan bizzat Ortaçağ'ın vücut bulmuş hali. Engizisyon böyle konuşuyor, böyle saldırıyor ve yine aynı böyle yalan söylüyordu. "Muasır medeniyet" diye peşinden süründükleri Avrupa'da din eğitimi kreşlerde başlıyor. Dinsiz imansız sürüngenliğin askerleri sömürgelerde yetişiyor."

"TAM DA BU YÜZDEN KİNİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ!"



Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter: "İslam'ı, Kuran'ı öğretmek Ortaçağ zihniyeti öyle mi! Sen Ortaçağ karanlığının sahibi Batı'nın geç kalmış kötü, iğrenç ve rezil bir taklitçisisin ey zavallı!! Tam da bunun için size kin duyuyoruz işte! Tam da bu yüzden kinimize sahip çıkacağız!"

" "ORTA ÇAĞ" DİYE KARALADIKLARI YALNIZCA "İSLAM DİNİ"DİR. BAŞKA DİNLERE YA DA ATEİZME LAF ETMEZLER"



TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç: "CHP zihniyeti değişmez. Bırakalım tek parti dönemini daha düne kadar 28 Şubat postmodern darbesi ile birlikte 13 yaşından önce Kur'an öğrenmeyi yasaklayan bir zihniyettir bunlar. "Orta çağ" diye karaladıkları yalnızca "İslam dini"dir. Başka dinlere ya da ateizme laf etmezler."

"ERBAŞ HOCAMIZLA BİRLİKTE GURURLA ÇALIŞTIM"

Adil Elzerey: "4-6 yaş Kur'an Kurslarının açılması çalışmalarında, bir #28Şubat zulmü olan Yaz Kur'an kurlarına kayıtlarda 5. Sınıf şartının kaldırılmasında dönemin EHGM bugünün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızla birlikte gururla çalıştım. Vatanıma ve evlatlarımıza helal olsun."

"CHP, DEĞİŞMEDİ VE ASLA DEĞİŞMEZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çocuklar için açılan Kur'an kurslarına "Orta çağ zihniyeti" dedi ve Diyanet'e saldırdı. CHP, değişmedi ve asla değişmez..."

"DİN EĞİTİMİYLE SORUNUNUZ MU VAR?"

Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan: "Sayın Özgür Özel, Din eğitimiyle sorununuz mu var? Bir vatandaş olarak Diyanet'i destekliyorum. İktidar olma ihtimaliniz oluşursa; dini değerler eğitimini ilkokul öncesine yasaklayacak mısınız? Not: "Ortaçağ zihniyeti" sözünüzü kınıyorum. Toplumdan özür dilemelisiniz."

"CHP İÇİN İSLAM, "ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ-GERİCİLİK" DEMEK!"

Gazeteci Tayyar Tezcan: "CHP için İslam, "Orta Çağ zihniyeti-gericilik" demek! Batı'da çocuklara Hristiyanlık/din dersi zorunlu. Bu laikçiler atomu parçalayıp, yapay zekayı keşfedip, İHA-SİHA yapacaklardı da çocukların din dersi mi engelledi? 80 yıldır heykel dikmekten başka ne yaptınız bi deyin hele?."

"ÇUKURLUĞUN BİR GÖSTERGESİDİR"



AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan: "Çocuklara okul öncesi verilen din eğitimini " ortaçağ zihniyeti " olarak görmek, çukurluğun bir göstergesidir. Aziz Milletimizin inancına olan bakışınızın değişmediğini ve değişmeyeceğini biliyorduk, itiraf etmiş oldunuz…"

"…HALKIN BENİMSEDİĞİ DİNÎ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMAZDI."



Serra Tuğba Genç: ""Herkesle barışık" profilde olsaydı Kur'an derslerini "ortaçağ zihniyetine yönelme" olarak tanımlayarak halkın benimsediği dinî değerleri alenen aşağılamazdı. Kaldı ki, AİHS'e göre devlet ebeveynin çocuğunu istediği inançta, görüşte yetiştirme hakkına uygun eğitim hakkı sağlamalı."

"ÖZGÜR ÖZEL YALNIZ VE TEK DEĞİL. GEÇEN 1400 YILIN ŞİMDİLİK SONUNCUSU…"



Gazeteci Ersin Çelik: "Özgür Özel'in "orta çağ zihniyeti" aşağılamasında; İslamiyet var, İslam Peygamberi var, Kur'an-ı Kerim var. Gerçi orta çağ zihniyeti dediği dönemde de benzer aşağılamalar yapıldı. Özgür Özel yalnız ve tek değil. Geçen 1400 yılın şimdilik sonuncusu…"

"SAÇMALAMA HAKKINI KULLANMIŞSIN ÖZGÜR ÖZEL"



AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: "Saçmalama hakkını kullanmışsın Özgür Özel. Kimse sana çocuğunu Kuran Kursuna gönder demiyor, çocuğunu istediğin gibi yetiştirebilirsin, Ama bu Milletin çocuklarına karışma, Anlaşılan camileri kapattığınız Milli Şef diktatörlük dönemini özlemişsiniz, ancak o biteli 71 yıl oldu"

"SENİ VEKİL DİYE MECLİSE SOKANA YAZIKLAR OLSUN"

Halim Yılmaz: "CHP'li Özgür Özel, çocukların İslami eğitim aldığı diyanet kurslarına "Orta Çağ zihniyeti" demiş. Asıl orta çağ zihniyeti sizin bu karanlık düşüncelerinizdir. Seni vekil diye meclise sokana yazıklar olsun"