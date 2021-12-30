Eşi tekme tokat dövdü

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk'ü canlandıran Göksel Kaya
(57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya
'nın perşembe günü kendisini Ankara
'daki evlerinde darp ettiğini iddia etti. Kaya, eşinden şikâyetçi oldu. Kaya, 2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyleyerek şunları anlattı: "2 yıl tedavim sürdü ve daha sonra yapılan tetkiklerde beyne de sıçradığı tespit edildi. Hastalık denge kaybına neden oldu. Eşimle paylaştığımda 'Sana bakamam. Ben çalışıyorum' dedi. Tartışmalarımız başladı. 1 ay Gebze
'de kardeşinin yanında kaldım. Eşim aradı 'Tedaviye Ankara'da devam edelim' dedi. Ben de gittim. Keşke gitmez olaydım. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim, 'Geber, bana ne' dedi. Yer fayans, buz gibi. 3 saat çıplak beni yerde bıraktı. Üzerine birkaç yumruk vurdu ve kırık olan kaburgama tekme attı. Amacı beni öldürmek. Telefonumu alıp parçaladı. Eşimden şikâyetçi oldum." Kaya'nın avukatı Meltem Banko
ise "Boşanma sürecini de hemen başlattık. Müvekkilin sağlık durumu da çok iyi değil. Eşi, Göksel Bey'in telefonunu elinden alarak kırmış, özel kıyafetlerini ve yüzüklerini bile vermiyor. Kadına şiddete de erkeğe şiddete de karşıyız. Sistematik şiddet uygulanmış" dedi. DHA