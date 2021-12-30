Kılıçdaroğlu’nun yaptığı tipik bir fitne siyaseti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:
(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Telefonlarımız dinleniyor" iddiası) Hatırladığım kadarıyla 2018'de benzer cümleler söyledi. Bu sene belediye başkanlarının dinlendiğini söylüyor. 2018'den beri ne ortaya belge koyuyor ne de savcılığa gidip suç duyurusunda bulunuyor. "Beni dinliyorlar, MYK'yı dinliyorlar" dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur.
Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde 7 madde yayınladı. Bir sonraki cumhurbaşkanının kendi ittifaklarından olacağını söylüyor ve talimatlar veriyor. CHP'nin seçilmiş hükümetler üzerinde denetleme iktidarı arzusu her zaman vardır. Hayali cumhurbaşkanına talimat vermeye dönüştürdüler. Bu Türkiye'deki vesayet, tarihi açısından yeni bir aşamaya tekabül ediyor. "Bir sonraki aday ben olacağım, seçilirsem şunları yapacağım" da demiyor.
Kılıçdaroğlu "Kandil'i yıkacağız" dedi. Biri Kandil'i yıkmaktan bahsederken diğeri de Kandil'in meşrulaştırılmasına gayret ediyor. Biz de bu şapkadan nasıl bir cin çıkacak diye bakıyoruz. Bu şapkadan cin çıkmaz, sadece cin çarpması çıkar.
Bazı devletlerin, bazı siyasi projeleri terör örgütleri vasıtasıyla hayata geçirmek için çirkin mücadeleyi sürdürdüğünü görüyoruz. PYD/PKK/ YPG terör örgütüne destek verenlerin DEAŞ'la mücadele adı altında hangi petrol bölgelerine yerleşmeye çalıştıklarını görüyoruz.
MİT'in Türkiye'nin demokrasisine göz dikenlere karşı aynı Silahlı Kuvvetler
gibi nasıl operasyonlar yaptığını biliyoruz. Birisi MİT'e bu faaliyetleri yapamaz diye soruşturma açılmasını istiyorsa terör örgütüne destek vermek gibi bir anlayıştan geldiğini görüyoruz. Meclis
'in vekilleri MİT'in faaliyetlerini tartışabilir. Bu meşru bir alan. MİT de demokratik denetimden kaçmıyor.
ERMENİSTAN İLE KARŞILIKLI UÇUŞLAR BAŞLAYABİLİR
(Ermenistan ile ilişkiler): Serdar Kılıç
özel temsilci olarak atandı. İlk adım belki 2019'da kesilen Türkiye - Erivan
charter uçuşları olabilir.
Frontex'in ve Yunanistan
'ın ortaya koyduğu geri itmeler, göçmenleri ölüme itmektir. Silah sıkıyorlar, zıpkınla botları delmeye çalışıyorlar. Birçok ülke Yunanistan'a sessiz kalıyor. Yunanistan yalan propagandası ile Türkiye'yi suçluyor. Bizzat başbakan yapıyor bunları.
Maalesef Libya
'da başkanlık seçimleri ertelendi. Başkanlık seçimleri için 24 Ocak tarihi öneriliyor. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair karar bulunmuyor. Seçimlerle ilgili konuların hukuki süreçte karara bağlanması önemlidir. İnşallah kardeş Libya bu kıskaçtan çıkmanın yolunu bulacaktır.