Giriş Tarihi: 30.12.2021

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı tipik bir fitne siyaseti ERDEM ANILAN

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na: 2018’de benzer cümleler söyledi. O yıldan beri ne ortaya belge koyuyor ne de suç duyurusunda bulunuyor. Bu, tpi ik bir fitne siyaseti