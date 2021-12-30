Milli gurur Türk savunma sanayi 2021’de rekor kırdı! Bu yıl da yerli ve milli teknolojilerle imza attı!

MOTOR PROJELERİ

Askeri araç ve sistemlerin motor ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yeni nesil hafif zırhlı araçlar ve Fırtına Obüsü için geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyon Utku'nun çalıştırılması başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Tank, muhtelif zırhlı araç ve makineler için geliştirilen 1500 beygir gücündeki Türkiye'nin ilk motoru Batu'nun ateşlemesi de başarılı şekilde yapıldı.

Yeni Turbojet Motor Projesi Arat'ın sözleşmesi imzalandı.

8x8, 6x6 ve 4x4 tekerlekli araçlarda kullanılmak üzere modüler olarak planlanan hibrit tahrik sistemi geliştirme projesi başlatıldı.

YENİ İHRACAT REKORU GELDİ

Türk savunma sanayisi 2021 yılına yeni ihracat rekoru da sığdırdı. Artan ihracat performansıyla bu alanda 3 milyar dolar sınırı aşıldı.

Bayraktar TB2'lerin Polonya'ya satışını kapsayan sözleşme imzalandı. Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye İHA ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatı olacak Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu ARSAT-SG1'in Arjantin'e ihracı için sözleşme imzalandı.

Nijer, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Moğolistan ve Kırgızistan'a gerçekleştirilen satışlarla Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyada var olduğu coğrafyalar genişledi.