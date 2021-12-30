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Giriş Tarihi: 30.12.2021 22:51 Son Güncelleme: 30.12.2021 23:09

PKK'lı teröristlerden 'havanlı' saldırdı: 1 sivil şehit oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
PKK’lı teröristlerden ’havanlı’ saldırdı: 1 sivil şehit oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısında hedef alınan DSİ'ye ait iş makinasının operatörü Cihan Gökkaya (37) şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinin güneyindeki Tel Temir hattında terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda iş makinesi vuruldu. Saldırıda hedef alınan iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Şehit düşen Gökkaya'nın cenazesi, saldırının ardından Türkiye'ye getirildi. Balıkesir'de DSİ personeli olarak çalışan operatör Cihan Gökkaya'nın bir süre önce Suriye'de görevlendirdiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valilisi Abdullah Erin de sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Rasulayn'da, hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu Şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı âli, ruhu şâd olsun" paylaşımı yaptı. Şehidin cenazesinin yarın (bugün) saat 9 da GAP Hava Alanında yapılacak törenin ardından memleketi Balıkesir'e uğurlanacağı öğrenildi.

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PKK'lı teröristlerden 'havanlı' saldırdı: 1 sivil şehit oldu
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