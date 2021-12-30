Turkovac’la aşılama bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Koronavirüs Bilim Kurulu
'nun ardından gittiği Ankara Şehir Hastanesi
'nde hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ı yaptırdı. Bakan Koca'ya, hatırlatma dozunu Turkovac ile olmak isteyen Bilim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Turkovac aşısının bugünden itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildiren Koca, "Özellikle bugün önemli bir gün. Yerli üretimle ilgili acil kullanım onayının Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte müjdesi verilmişti. Yerli aşımız Turkovac'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Turkovac son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safasına gelen ilk yerli aşımız oluyor. Ben bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızı özellikle hatırlatma dozlarını Turkovac'la yaptırmalarını tavsiye ediyorum" dedi. ANKARA