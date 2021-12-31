2 yıldır aranan katil İzmir polisine yakalandı

Cinayet, Didim ilçesi Yeni Mahalle'de 1 Mart 2019 saat 16.00 sıralarında yaşandı. Malatya'da cep telefonu alım satım işiyle uğraşan Ali ve Alper Ünlü kardeşler borçlu oldukları kişilerden kaçarak, bir hafta arayla Didim'e geldi. Alacaklılar da Ünlü kardeşlerin Didim'e kaçtığı bilgisine ulaşınca onlar da iz sürerek ilçeye geldi. Ali ve Alper Ünlü kardeşlerin yanına gelen 4 kişi arasında borç yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Alacaklılar Ünlü kardeşlere kurşun yağdırdı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşi Didim Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Ünlü kardeşler Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Abi Alper Ünlü tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı Ali Ünlü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



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İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi Hasan Fidan'ın (31) Karabağlar ilçesi İhsan Alyanak mahallesi 5045 sokaktaki akrabasına ait evde saklandığı bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Cinayet Büro Amirliği, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda adreste arama yapıldı. Şüpheli Fidan ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Fidan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.