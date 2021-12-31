CHP’li İBB, KCK/PKK’lılara market kartı bile dağıtmış

Giriş Tarihi: 31.12.2021

PKK imamlarının yuvalandığı DİAYDER iddianamesi kabul edildi. İddianameye göre İBB, örgüt üyelerine market kartları dağıttı, yine DİAYDER’in referans olduğu PKK’lıları belediyeye yerleştirdi