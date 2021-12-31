CHP’li İBB, KCK/PKK’lılara market kartı bile dağıtmış

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) yönelik yürütülen terör soruşturması sonucunda aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının da bulunduğu 23 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
335 sayfalık iddianamenin gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamladı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmaların 18 ve 21 Şubat'ta yapılmasına hükmetti.
İddianamede yer alan bilgilere göre dernek, PKK'nın çatı yapılanması KCK sistematiği doğrultusunda oluşturuldu. Dernek kurulduğu 2013'ten bu yana PKK perspektifine uygun faaliyet yürüttü. Dernek, İBB'deki işe alımlarda referans oldu. İltisaklı kişilerin maaşlarından bir bölümünün ise örgüt mensuplarının ailelerine verilmesi için ödenmesini şart koştu.
İBB İstanbul Personel Yönetim AŞ (İSPER) bünyesinde 24 Kasım 2019 itibarıyla gassal olarak çalışan Mehmet İnan'ın, aldığı 4 bin lira maaşın bin lirasını DİAYDER'e verdiği kaydedilen iddianamede, benzer şekilde DİAYDER tarafından belediyelerde işe sokulan üyelerin maaşlarının bir kısmını derneğe aktardıkları belirtiliyor.
Görüşme içeriklerinde, ramazan ayı nedeniyle İBB tarafından DİAYDER'e verilen alışveriş kartlarının sanık Ekrem Baran
tarafından dağıtılması maksadıyla Avrupa ve Anadolu yakalarında ikamet eden dernek üyelerine verilmesi hususunun yer aldığı ifade edilen iddianamede, söz konusu kartların dağıtılacağı şahıslar arasında "Değer Aileleri"nin de bulunduğu aktarılıyor. "Değer Aileleri" denilen yapı ise ölen teröristlerin ailelerinden oluşuyor. Yine derneğe İBB'nin market yardım kartları dağıtttığı bilgisi de yer alıyor.
Sanıkların 3.5 yıl ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
İŞTE DİAYDER'İN YÖNETİM ŞEMASI
Emniyetin hazırladığı şemalarda, DİAYDER'in merkezi örgütlenmesinde yer alıp örgütsel faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen dernek üyeleri ve iltisaklı şüpheliler şöyle: Fahrettin Ülgün
, Mehmet Şimşek
, M. Emin Aslan, Ekrem Baran, Sefa Mehmetoğlu
, Rıza Oğur
, Enver Karabey
, Ali Demir
, Aydın Ayhan
, Nezir Erdemci
, Hasan Karahan
, Fevzi Barış, A. Fuat Hatip, Nasri Tonguç, A. Hadi Öztekin, Mehmet Nas, Mehmet İnan, Mehmet Işık, İbrahim Şek, Halil Bulut.
5'İ İBB'DE İŞE ALINDI
Şemalarda 7 kişinin de Rıza Oğur ve Halil Bulut'a bağlı hareket ettiği belirtiliyor. Legal görünümlü derneğin başkanı Ekrem Baran'ın altında 7 kişilik yönetim kurulu, önceki dernek başkanı Mehmet Şimşek'e de 5 kişilik sözde denetim kurulunun bağlı olduğu kaydediliyor. Şüphelilerden Fahrettin Ülgün, Mehmet Emin Aslan, Aydın Ayhan, Mehmet İnan ve Mehmet Işık'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gassal olarak işe alındığı vurgulanıyor. Terör örgütü PKK'nın 2007'de elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla oluşturduğu yapılanma, Türkiye'deki Müslüman Kürt vatandaşlarının örgüt ideolojisine kazandırılması amaçlanıyor. Marksist Maoist ideolojideki yapı, bu taktikle kendisine karşı safta bulunan İslami yapıları kendi cephesine çekmeyi planlıyor.