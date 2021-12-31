Dünyada sadece Çubuk’ta! Agat Taşına akademik dokunuş

Dünyada İtalya, Almanya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde işlenerek takı, ev, ofis ve otel dekorasyonlarında kullanılan Çubuk agat taşı'nın ülkemizde işlenerek ekonomik değerinin artırılması amacıyla Çubuk Belediyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliği yapmak amacıyla çeşitli projeler hazırlamaya başladığı belirtildi.





Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan ve içerisinde bulunan çubuklu çizgiler nedeniyle dünya literatüründe Çubuk Agat Taşı olarak bilinen yarı değerli taştan, sanat eserleri ortaya çıkarılmaya başlanılacak. İlk etapta Çubuk Belediyesi ile Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen "Yenilikçi Yaklaşımlarla Agat Taşı Takı- Hediyelik Eşya Tasarımı, Üretimi ve Tanıtımı Projesi" ile "Agat Taşı Takı ve Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması" düzenlendi.





Türkiye'de sadece birkaç yerde işlemeciliği yapılan Çubuk Agat Taşı, bugüne kadar çeşitli yollarla yurtdışına çıkarılırken, ülke ekonomisine çok fazla katkı sağlayamadı. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda ekonomik değeri ve istihdama vereceği katkının çok fazla olduğu ortaya konuldu.





SANAT ESERİNE DÖNECEK



Türkiye piyasasında metrekaresi 2 bin 500 euro'ya kadar alıcı bulunan Çubuk Agat Taşından yapılan vitrayların Ankara ve ilçe ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor. Vitray, Duvar Süslemeleri, Tablo, Yemek Salonu, Toplantı Salonu, Toplantı Masası, Şömine, Çalışma Masası, Sehpa, Yatak Odası, Mutfak Taşı gibi birçok süslemede kullanılıyor. Saraylar, Malikâneler, 5 ve 7 yıldızlı otellerin tercihi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk yarı değerli taşlardan Çubuk Agat Taşı'nın merkezi olduğuna dikkat çekerek SABAH'a konuştu.





Çubuk'un değerli taşların hammadde kaynağı bir merkez olduğunu belirten Demirbaş, ''İlçemiz Türkiye'nin hatta dünyanın en kıymetli yerlerinden bir tanesi. Ankara Kalkınma Ajansıyla çeşitli projeler yürütüyoruz. Bunun yanında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzaladığımız protokol ile moda, renk, dizayn, tasarım anlamında taşlardan yapılan ürünleri geliştireceğiz. Gerek obje tasarımı gerek takı tasarımı anlamında bu işi daha da geliştireceğiz. Aynı zamanda gençlerimizi ve kadınlarımızı bu alanda eğiterek meslek sahibi olmalarını istiyoruz. Çubuk'un taş üretim merkezi olmasını istiyoruz'' dedi.



Demirbaş, agat taşının genç ve kadın istihdamına büyük katkı sağlanacağını belirterek, ''Gençlerimizin eğitimi noktasında üniversitemiz bize destek verecek. Bizde onların akademik birikiminden ve yeteneklerinden faydalanacağız'' ifadesini kullandı. Çubuk'ta agat taşları kurulan atölyede işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Çubuk Belediyesi tarafından kurulan süs taşı işleme atölyesinde doğal taşlar işlenerek tespih ve çeşitli takı ürünleri üretiyor. Bu üretim katma değeri artırılmış ürünlerle ekonomik değeri de artırılmak suretiyle daha fazla kişinin istihdam edildiği sektöre dönüştürülmek isteniyor.





AGAT TAŞI NEDİR?



Çubuklu Agat taşı, süs taşı olmasının yanısıra üzüntü ve strese karşı da koruyucu olarak kullanılıyor. Nazara karşı koruma sağlar. Zira ilk bakış için dikkat çekici özellik taşır. Kırmızı akik taşı öncelikle kalple ve kan dolaşım sistemiyle ilişkilidir. Kalbi korur, kan dolaşım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Damarları kuvvetlendirir. Duygu ve sevgi aşılar, kendilerine duyulan sevgileri algılatır. Enerji yenilenmesi sağlar. Fiziksel enerjiyi dengeli bir şekilde artırır. Pıhtılaşmayı sağlayarak kanamayı keser. Kötü rüyalara karşı kullanılır. Gerçeklerin farkına varılmasına yardım eder. Bedenin gerginlik olan kısımlarına sıcaklık hissi verir ve gerginliği azaltır. Ağrıları gidermek için kullanılabilir. Cilt hastalıklarına karşı etkilidir. Ceplerinde bu taşı taşıyan çocukları olumsuz duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar. Kırmızımsı turuncu renkteki agatlar fiziksel canlılığı artırarak tembelliği giderir. Yaşanılan ana yoğunlaşma isteğini güçlendirir. İyimserlik duygusu verir. Yoksulluktan kurtarır. Uğur ve bereket sembolüdür, bu amaçla da kullanılır. Özellikle iş adamlarının pantolon ceplerinde akik taşımasının maddi bereketi arttıracağına inanılır. İşadamlarının bu taşı, özellikle belin altında (cepte veya yüzük olarak olabilir) taşımaları faydalı olacaktır.