Emine Erdoğan: Sosyal medyanın en güçlü panzehri, faydalı kitaplardır

BAKAN ÖZER: 2022 YILINDA HEDEFİMİZ BU 41 MİLYONU 100 MİLYONA TAŞIMAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "Sizlerin himayelerinizde yaklaşık 2 ay önce başlattığımız kütüphanesiz okul kalmayacak seferberliğimiz ülkemizin dört bir yanında büyük bir karşılık buldu. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde gerekli tüm kaynakları okullarımıza aktardık. 81 ildeki tüm okullarımızın kütüphanesini yeniden elden geçirdik. Kütüphanesi olmayan okullarımızda yeni kütüphaneler inşa ettik. Kütüphanesi olan okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirdik. 2 ay gibi kısa bir 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmadı. Bu süreç içerisinde en fazla kütüphaneyi 1035 kütüphaneyle Diyarbakır'a yaptık. Ardından 974 kütüphaneyle Şanlıurfa ve 891 kütüphaneyle İzmir takip etti. 2022 ocak ayı itibariyle 250 sıfır atık kütüphaneyi hizmete alacağız. Ben inanıyorum bu proje başka projelere de kaynaklık teşkil edecek. Şu an da okullarımızdaki kitap sayısı 41 milyonu aştı. 2022 yılında hedefimiz bu 41 milyonu 100 milyona taşımak ve dünyaya da örnek olmak" dedi.

Tören sonrası Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde kurulan Atık sanal kütüphanesi ve Bağlama sınıfını gezdi.