Görevi başındaki Mehmetçikten yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçiğin yeni yıl mesajları yer aldı. Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."
Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş Kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar #Türkiyem 🇹🇷 pic.twitter.com/XrTAIYJ8At— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2021