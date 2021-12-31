Görevi başındaki Mehmetçikten yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçiğin yeni yıl mesajları yer aldı. Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."