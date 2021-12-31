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Giriş Tarihi: 31.12.2021 20:50

Görevi başındaki Mehmetçikten yeni yıl mesajı

DHA
Görevi başındaki Mehmetçikten yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, silah altında 2022'ye giren Mehmetçiğin yeni yıl mesajını içeren görüntü yayınladı. Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada, "Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçiğin yeni yıl mesajları yer aldı. Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."

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Görevi başındaki Mehmetçikten yeni yıl mesajı
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