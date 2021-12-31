Grevdeki işçilerden onur sofrası

Bakırköy Belediyesi'nde 36 yıldır örgütlü Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, 68 gün önce 'Sıfır Zam' dayatması nedeniye çıktığı grevlerinin yılbaşına denk gelen gününde, üzerinde "Onurunu Herşeyin Üzerinde Tutanların Sofrası"yazılı pankart etrafında yeryüzü sofrası kurdu. Bakırköylü vatandaşların da, meyve getirerek eşlik ettiği yeni yılı karşılama yemeğinde, Sendika Başkanı Savaş Doğan, "Bu sofrada simit var, peynir var, zeytin var ama herseyinden önemlisi onurlu insanlar var" dedi.



BAKIRKÖYLÜ VATANDAŞLAR, MEYVE İKRAMI İLE YERYÜZÜ SOFRASINA EŞLİK ETTİ





Sofralarına meyve getirerek jest yapan Bakırköylülere teşekkür eden Doğan, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un da selamlarını iletti, 2022'yi grev çadırında temsilci ve yönetici arkadaşlarıyla nöbet tutarak gireceklerini söyledi. Yeni yılda kazanılacak nice onurlu mücadeleler dileyen Savaş Doğan, herkese sağlık ve huzur diledi.



"BAZI YÖNETİCİLER HEM SUÇ İŞLİYORLAR, HEM DE GREV KIRICILIĞI YAPARAK KUTUPLAŞTIRIYORLAR"





Yeryüzü sofrasının ardından açıklamalar yapan Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan, belediyedeki bazı yöneticilerin, bazı işçi ve temsilci arkadaşlarını arayarak grevin sonlandırılması noktasında konuşmalar yaptığını, bazı vaatlerde bulunduğunu ve hatta baskıya varan ifadeler kullandığını ifade etti.

Belediyedeki yöneticilerin, 'Beyaz Masa' gibi çalışmasının ne ahlaki ne de vicdani olmadığını belirterek, yaptıkları şeyin hem suç, hem grev kırıcılığı hem de işçiler arasında kutuplaşma olması için yapılan bir hamle olduğunu söyleyen Doğan, yetkisi olan yöneticilerin işçi ve temsilci arkadaşlarını değil, Başkan Kerimoğlu ile görüşmesi gerektiğini, müzakere masasının kurulması ve işçilerin haklı talepleri için aracı olması gerektiğini, tüm işçi arkadaşlarıyla onurlu mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.



KERİMOĞLU VE YÖNETİCİLERİNİN DE YENİ YILINI KUTLADI





Bu güne kadar sürdürdükleri haklı mücadelelerini aynı onurla sürdüreceklerini söyleyerek konuşmasını tamamlayan Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan, Başkan Kerimoğlu ve yöneticilerine seslenerek açıklamalarını tamamladı.

"Eğer siz çocuklarınızla yılbaşı sofrası etrafında toplanıp kutlama yapıyorsanız, sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum"