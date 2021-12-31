İBB yöneticileri kendilerini yalandı! Halk Ekmek’te güncel veriler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısı hakkında kamuoyuna farklı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama 16 Aralık'ta tam kapasite çalışan 3 fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek ürettiklerini iddia etti. İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ise fabrikaların tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek ürettiğini savundu.



Özgen Nama ve Murat Ongun'un üretilen ekmek konusunda farklı rakamlar vermesi, "Hangisi doğruyu söylüyor?" şeklinde yorumlara neden olmasının ardından Özgen Nama 30 Aralık'ta Halk Ekmek üretim sayılarına ilişkin yeni veri paylaştı.

ARALIK AYINDA 29 MİLYON 500 BİNE ULAŞACAK



İŞTE NAMA'NIN PAYŞAŞTIĞI VERİLER



Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama sosyal medya hesabından ekmek üretimine ilişkin paylaştığı yeni verilere göre;



*Temmuz 2021'de 17 milyon 135 bin 603 adet somun ekmek satıldı. (Günlük üretim 552 bin 761 adet)

*Kasım 2021'de 28 milyon 196 bin adet (Günlük üretim 939 bin 866 adet)

*Aralık 2021'de yaklaşık 29 milyon 500 adete ulaşacak (Günlük üretim 951 bin 612 adet)

ONGUN: "FABRİKALARIMIZ TAM KAPASİTEYLE HER GÜN 1.6 MİLYON HALK EKMEK ÜRETİYOR"



İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 22 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada ve "Artan yüksek maliyetlere rağmen, fabrikalarımız tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek üretiyor. Türkiye'nin en ucuz ve sağlıklı ekmeği için büfelerde kuyruklar oluşuyor ve hemen tükeniyor" iddiasında bulunmuştu.



NAMA: "TAM KAPASİTE ÇALIŞAN ÜÇ FABRİKA İLE GÜNLÜK 2.6 MİLYON EKMEK ÜRETİYORUZ"



Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın 19 gün önceki açıklamaları İBB Sözcüsü Murat Ongun'un açıklamalarını yalanladı.

Özgen Nama; 12 Aralık 2021 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek üretmelerine karşın talebe yetişemediklerini savunmuştu.



NAMA: "İSTANBUL HALK EKMEK EL DEĞMEDEN GÜNDE 2 MİLYON EKMEK ÜRETİYOR"



Özgen Nama; 8 Ocak 2020 tarihinde yaptığı açıklamada ise, İstanbul Halk Ekmek'in günde 2 milyon ekmek ürettiğini savunmuştu.

Nama, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Bir sorumluluk ve cumhuriyet projesi olarak 1978 yılında hayata geçirilen İstanbul Halk Ekmek, (İHE) el değmeden günde ürettiği 2 milyon ekmek ile 42 yıldır yurttaşların masasında yerini alıyor" iddiasında bulunmuştu.

Özgen Nama'nın 2 milyon ekmek üretildiğine yönelik iddiaları 8 Ocak 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer almıştı.

Nama'nın son olarak 30 Aralık'ta açıkladığı verilerde ise günlük olarak tüm ambalajlı ve tekli ekmek dahil tüm ürünlerin 'Aralık ayı sonu itibariyle 29 milyon 500 bine ulaşacak' açıklaması ile Halk Ekmek fabrikalarında günlük üretimin maksimum 951 bin 612 adet olduğu görüldü.



2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ 1 MİLYON 250 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ



AK Parti döneminde ise Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fazla mesai ile şu anda 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı öğrenildi.





2 BİN 945 OLAN DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞÜRÜLDÜ



AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu öğrenilirken 2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı.



Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.



İBB MECLİSİ'NİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 62'İ AÇILDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 62'ini açtığı öğrenildi.

İBB; BAKKALLARDA HALK EKMEK SATIŞI YAPTIRMIYOR



İBB Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde halk ekmeğin bakkallarda da satışına izin verdi. Kararda; halk ekmeğin İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara Halk Ekmek satış yetkisi verilmesine onay verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda halk ekmeğin satışını gerçekleştirmiyor.

TÜRKYILMAZ: BU KONU MİZANSENE DÖNDÜ



Özgen Nama'nın paylaştığı üretim verileri sonrasında açıklamada bulunan İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz, "Bu iş artık gerçekten mizaha dönüştü. Basit bir hesapla açıklamaya çalışalım: Açıklamanıza göre Aralık ayında 30 milyon adet ekmek satış/üretimi öngörüyorsunuz. Bu hesapla günlük 1 milyon adet ekmek üretimi hedefliyorsunuz demektir. Yakın zamanda Genel Müdürünüz sahadan gelen talebin günlük 1 milyon 600 bin olduğunu açıkladı. O halde talebe rağmen günlük 600 bin ekmek kapasiteyle çalışacaksınız demektir. Oysa kapasiteniz web siteniz de yazdığı üzere günlük 1 milyon 800 bin ekmek.





Soru şu: 'Günlük 1.800 bin kapasiteniz varken 1 milyon ekmek üretimi planlamanızın sebebi nedir? 600 bin ilave talebi yönetmek için neden kapasitenizi kullanmıyorsunuz?' Sayın Nama'nın bu paylaşımı fecaat ve büyük bir itiraftır" dedi.