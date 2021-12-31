Yer Ankara: Kendilerini ’Mafya avukatı’ olarak tanıttılar! 250 milyonluk vurgun yaptılar!

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, işadamları ve varlıklı kişilere pencere yöntemi ile boş senetlere imza attırarak icra takibi başlatan suç şebekesini tespit etti. Mali polisin 1 yıl süren teknik ve fiziki takibi sonucu şebekenin milyonluk vurgunu nasıl gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

MAFYA AVUKATIYIM



Hukuk bürosun sahibi olan icra avukatı O.G. kendisine icra konusunda başvuran kişi ile borçludan alacakları miktarın yüzde 20'sine anlaştı. Avukatlık bürosu tarafından oluşturulan senetlerin mağdurlara başka bir evrak imzalatıldığı esnada imza kısmının pencere yöntemiyle kesilerek altına yerleştirilen senetleri imzalatıldı. İcra avukatı O.G. pencere yöntemi ile boş senet imzalattığı kişiye icra takibi başlattı.



Kendisine icra evrakı gelen mağdur, avukatın kapısını çalarak olup biteni öğrenmek istedi. Avukat O.G. mağduru tehtit ederken kendisinin mafya avukatı olduğunu parayı bir an önce ödemesi gerektiği söyledi.

15 MİLYON EURO SENET İMZALATMIŞ



Suç şebekesinin hedefinde işadamları ve geliri yüksek kişiler olduğu ortaya çıktı. Şebeke içerisinde bulunan avukatlar hem hukuki olarak süreci yönettikleri hemde senetlerde alacaklı olarak ismi bulunan kişileri temin ettiler. İş adamlarının yanında çalışanlar ile bağlantı kuran şebeke planlarını devreye soktu. Normal evrak imzaladığını sanan işadamları pencere yöntemi ile boş senetlere imzayı attı. Bu şekilde bir mağdura ait 5 milyon euro bedelli 3 ayrı senet olmak üzere 15 milyon euro icra takibi başlattı. Diğer bir mağdura ise 5 milyon 500 bin liralık icra takibinin başlatıldı. İcra takibinin başlaması ile birlikte mağdurların bütün mal varlıklarına tedbir konuldu. Uluslararası telefon hattından işadamlarını arayan şebeke senetleri ödemesi için aileleri ile tehtit ederken bazı mağdurların hukuki süreçten yorularak intihar eşiğine geldiği öğrenildi. İcra takibinin başlaması ile birlikte mağdurların mal varlıklarının dondurulması üzerine bir çoğunun ticari hayatının bitirdiği ortaya çıktı.

AİLE VE ÇOCUKLARIYLA TEHTİT ETTİLER



Süreci organize eden avukatların icra takibi başlattıktan sonra mağdurlar ile iletişime geçerek uzlaşma sağlamaya zorladıklar.Bazı mağdurlara uluslararası numaradan mesaj göndererek çocukları ve aileleri ile tehdit ettikler. Ticari ilişkide alacağını tahsil edemeyen ve sözleşme üzerinden icra takibi yapmak isteyen mağdurlar şebeke avukatına müracaat ettiğinde mağdurdan yüksek meblağlı senet aldı. Bununla da yetinmeyen şebeke ikinci bir senedi pencere sistemi imzalattığı tespit edildi.

KRİMİNAL POLİS PENCERE ŞEKLİNİ DEŞİFRE ETTİ



Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çalışmalarını derinleştirdi. Ekiplerin çalışmasında senetlerin üzerinde bulunan tarihlerde mağdurlar ile senetteki alacaklıların bir araya gelmediklerini, hatta ayrı illerde bulunduklarını, aralarında ticari bir ilişki bulunmadığını tespit etti. Senetlerde milyonluk meblağların alacaklısı görünen şüphelilerin, ticari hayattan uzak, bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirledi. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü imzalanan senetleri incelemeye aldı. Kriminal polisin uyguladığı özel yöntem hazırlanmış kağıda pencere şeklini deşifre etti.

HUKUK BÜROSUNDA CEPHANELİK ÇIKTI



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ikamet ve 1 avukatlık ofisinde yapılan aramada; mağdurlara ait senet ve çek koçanları, mağdurlara hileli yöntemle imzalatılmış senetler, ruhsatsız tabancalar, kılıç, balta, tüfek, kimlik, sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirdi. Soruşturma kapsamında 2 avukat olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.