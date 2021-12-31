Öğrencilere ücretsiz yemek veren lokanta Ümraniye’de açıldı

Gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu kez de "Öğrenci Lokantası" adlı hizmetle bir ilke imza attı. Ümraniye'deki öğrencilere ücretsiz yemek yeme imkanı sağlayan 'Öğrenci Lokantası' çeşit çeşit yemekler sunacak. Proje kapsamında şehir dışından üniversite eğitimi için gelen öğrencilere, hafta içi her gün 19.00 ile 21.00 saatleri arasında Ümraniye Belediyesi içerisinde bulunan Çiğdem Restoran'da akşam yemeği verilmeye başlandı.

Verilen hizmetle çok mutlu olan öğrenciler, Başkan İsmet Yıldırım'a teşekkür etti. İlk yemeğe katılarak gençlerle sohbet eden Başkan Yıldırım, "Genç beyinlerin yüreğine dokunup, gönüllerini fethetmek ve mutlu olduklarını görmek için gece gündüz çalışıyoruz. Gençlerimizin dinamik enerjisiyle enerji dolup, mutluluğuyla mesut oluyoruz. Öğrencilerimizle her konuda iletişim halinde ve dayanışma içerisindeyiz. Yükselen yeni nesil, İsmet abilerini her daim yanlarında hissedebilir" dedi. Üniversite öğrencileri, bu hizmetten kesintisiz olarak faydalanabilecek. Müracaatlar, belediyenin kurumsal web sitesinden yapılacak.