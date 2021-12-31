TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Pezük’ten anlamlı hediye

Muhammet Yılmaz, 21 Aralık günü, "TCDD Taşımacılık treni ile oğlum Çınar Kadir seyahat etmeyi çok sevdi, #TCDDTasimacilik oğlum sizden tren hediyesi istiyor" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı. Paylaşım sonrasında TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük gönderiye duyarsız kalmadı. Çözüm Merkezinin anlık kontrolleri sayesinde durumdan haberdar olan Pezük, kısa süre içerisinde küçük Çınar için bir tren maketi hediyesi hazırlattı. Hazırlık süreci sonrasında Genel Müdür Pezük yazdığı bir notla hediyeyi postaya verdi.

Ayrıca Genel Müdür Pezük, küçük Çınar Kadir için bir de videolu mesaj bıraktı. Pezük, mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin tren seyahatlerini daha sık tercih etmelerini ve bundan keyif almalarını istiyoruz. Eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunan bölgesel trenlerimiz ve ana hat trenlerimiz kültür turizmi, arkadaşlarla eğlenceli bir hatıra ve konfor dolu bir seyahat deneyimi sunuyor. Babasının paylaştığı fotoğraftan anladığımız üzere küçük Çınar Kurumumuzun konvansiyonel trenlerinden biriyle seyahat ediyor ve aldığı keyif yüzünden okunuyor. 7'den 70'e her grup insana hitap eden tren yolculuklarının sonucunu bu şekilde görmek ise TCDD Taşımacılık ailesini ve beni gururlandırdı. Çocuğumuza gönderdiğimiz bu hediye umarım gelecek yıllarda kendisine güzel bir anı olur."

BABADAN TEŞEKKÜR



Sosyal medyada çok sayıda beğeni alan paylaşım sonrasında Kadir Çınar'ın babası Muhammet Yılmaz hesabından, "Değerli temennileriniz ve hediyeniz için Sayın TCDD Taşımacılık Genel Müdürümüz Hasan Pezük ve emeği geçen herkese çok teşekkür eder ve iyi çalışmalar dileriz" ifadelerini kullandı.

7/24 KALİTELİ VE GÜVENLİ HİZMET



Pezük, şu anda hizmette olan 15 ana hat treni ile ekonomik ve konforlu bir şekilde Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesin tren yolculuğunu deneyimlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. TCDD Taşımacılık 14 adet ana hat güzergahı, 28 adet bölgesel tren güzergahı, 5 adet yüksek hızlı tren güzergahı, Başkentray ve Marmaray ile 7 gün 24 saat kaliteli ve konforlu bir hizmeti yolcularına sunuyor. Ekonomik ve konforlu seyahat imkanı sunan demiryolu yolcu taşımacılığı, şehirleri birbirinin banliyösü haline getirip özellikle günübirlik seyahat etmek isteyenler için benzersiz bir kolaylık sağlıyor.