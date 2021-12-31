Uludağ’da kayıp alarmı

Danimarka uyruklu olduğu belirtilen Yusuf S isimli bir şahsın, Bursa merkezden Uludağ'a yürüyerek çıkmaya çalıştığı ve kaybolduğu öğrenildi.

Kış turizminin önemli merkezi olan ve yılbaşı nedeniyle adeta adım atılacak yer kalmayan Uludağ'da Jandarma ekipleri kayıp teyakkuzuna geçti. Bursa merkezden yürüyerek Uludağ'a çıkmak isteyen ve Danimarka uyruklu olduğu belirtilen Yusuf S'nin Jandarmayı arayarak kaybolduğunu söylediği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma, telefonla irtibat kurduğu kişinin güzergahını ve yerini tespit etmeye çalıştığı belirtildi. Arama çalışmaları için İnsansız hava araçlarının bölgeye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Kayıp şahsın Alaçam mevkisinde olduğu ve çalışmaların bu bölgede yoğunlaştırıldığı ifade edildi.