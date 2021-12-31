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Giriş Tarihi: 1.1.2022 03:15

Yeni yıla girerken alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yeni yıla girerken alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı

Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerince 43 ilin bağlantı noktasından geçen araçları bir bir durdurarak uyuşturucu ve alkol kontrolü yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de yeni yılın ilk dakikalarında araçlar durdurularak uyuşturucu ve alkol denetimi yapıldı.
Jandarma ekipleri, narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramalarda, özellikle yolcu otobüsleri ile özel araçlar kontrol noktalarında durdurularak bagajlarında uyuşturucu araması yapıldı.

Polis ekipleri de yine karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında alkol denetimi ile sürücülerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

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Yeni yıla girerken alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı
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