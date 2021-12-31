Yeni yıla girerken alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de yeni yılın ilk dakikalarında araçlar durdurularak uyuşturucu ve alkol denetimi yapıldı.

Jandarma ekipleri, narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramalarda, özellikle yolcu otobüsleri ile özel araçlar kontrol noktalarında durdurularak bagajlarında uyuşturucu araması yapıldı.



Polis ekipleri de yine karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında alkol denetimi ile sürücülerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.