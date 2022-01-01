1 Ocak Eren’in doğum günü

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün dün doğum günüydü. Eren yaşasaydı 20 yaşında olacaktı.

Eren'in mezarı başında gözyaşı döken anne Ayşe Bülbül, "Oğlum Eren'e maddi imkansızlıktan dolayı hiç doğum günü kutlaması yapmamıştık. Oğlum 20 yaşına geldiğinde en çok isteği askere gitmek, komando olmak istiyordu. Eren'im yaşasaydı bu sene askere gidecekti. Abileri İstanbul'da askerliğini yapmıştı. Eren ise onlara ben Güneydoğuda komando olarak askerlik yapacağım. Üzülme anne şehit olsam da beni sana getirirler demişti. Seni hainler elimden aldı yavrum, askere gönderemedim seni kuzum .Hakkını helal et bizlere" dedi.

1 Ocak doğumlu olan şehit Eren Bülbül'ün bugün doğum günüydü. Annesi Ayşe Bülbül, ağabeyi Emrah, ikiz kardeşi Gizem ,küçük kız kardeşi Esma Eren'in doğum gününde mezarını ziyaret etti dualar okudular. Anne Ayşe Bülbül, "Eren'ime ve diğer çocuklarıma maddi imkansızlıktan dolayı hiç doğum günü kutlaması yapamamıştık. Oğlum yaşasaydı bugün 20 yaşına girecekti ve en çok istediği askere gidip, komando olarak görev yapacaktı. Askere gittiğimde şehit olursam üzülme anne, beni sana getirirler" demişti.

Eren'in ikiz kardeşi Gizem ise, Erenle doğum günümüz, tarihimiz aynı. Doğum günlerimizi kutlarken pastanın üzerine bir mum takardık ve onu kim üfleyecek diye yarış yapardık. Mumu ikimiz aynı anda üflerdik. Şimdi onsuz geçen hiçbir doğum gününü kutlamıyorum. Eren'imi çok özledim" dedi