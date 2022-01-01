2021 Türk dış politikasında ’işbirliği’ yılı oldu

Rusya ile Eylül ayından Soçi'de geçekleştirilen zirvesinin ardından ilişkilerin çok yönlü geliştirilmesi için mutabakat sağlandı. Çin, Japonya ve Güney Kore'yi geçerek Asya-Pasifik Ülkeleri arasında Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı hâline geldi. Ticaret hacminin artmasına paralel olarak, iki ülke arasındaki ilişkiler ivme kazandı. Diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yılında Türkiye ve Çin arasında ticaret hacmi 30 milyar dolara yaklaştı.



TÜRKİ CUMHURİYETLERLE HER ALANDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye'nin ortak dil, tarih ve kültür bağlarına sahip olduğu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişki ve işbirliği her alanda geliştirildi. Türki Cumhuriyetler ile savunma sanayi, turizm, ticaret, sağlık ve eğitim gibi çeşitli alanında işbirliği daha da arttı. Türk dünyasında bütünlüğü simgeleyen Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi.



MISIR İLE NORMALLEŞME

;Afrika ile işbirliği 2021 yılında daha ileri boyutlara taşındı. İstanbul'da iki büyük Afrika zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da Afrika turuna çıktı. Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret etti. Mısır ile normalleşme adımları atılarak, yeni bir süreç başladı. İlki Kahire'de diğeri Ankara'da olmak üzere dışişleri bakanlıkları arasında istişari görüşmeler gerçekleştirildi.



GÜNEY KAFKASYA'DA YENİ SAYFA

Yılsonuna doğru ise Türkiye ve Azerbaycan'ın öncülüğünde Güney Kafkasya'da yeni bir sayfa açıldı. Bölge ülkeleri arasında Güney Kafkasya'da sorunların çözümüne katkı sağlamak, istikrara ve işbirliğini geliştirmek amacıyla 6'lı platform kuruldu. Ayrıca, Türkiye ve Ermenistan uzun bir aradan sonra normalleşme sürecine girdi. Ankara ve Erivan karşılıklı özel temsilci atandı. Özel temsilcilerin ilk toplantısını Ocak ayında Moskova'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.



AB SÖZÜNÜ TUTMADI

2021'de AB ile ilişkilerde ilerlememe sağlanamadı. AB tarafından vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, yeni fasılların açılması ve 18 Mart mutabakatının revize edilmesi gibi sözler yerine getirilmedi. 2019 yılına göre daha AB ilişkiler bu yıl daha sakin bir zeminde yürütülürken, Nisan ayında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Yunanistan ve Rum kesimi ile 2021 yılı da gergin geçti.



PROVOKASYONLARINA RAĞMEN TÜRKİYE "MASA" DEDİ

Yunanistan ile ilişkiler ise geçtiğimiz yıla göre sakin geçmesine rağmen, Atina, Ege ve Doğu Akdeniz'de birçok kez Türkiye'nin kıta sahanlığı ve hava sahasını ihlal etti. Atina ayrıca, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirdi. Buna karşın Ankara, Atina ile sorunlarını diplomasi yoluyla çözme iradesini her ortamda gösterdi. İstişari görüşmeler ve güven artırıcı önlemler toplantıları NATO bünyesinde ayrıştırma usullerinin görüşüldüğü toplantılar gerçekleştirildi.