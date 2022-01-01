Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 19.00 sularında Türkiye-İran karayolunda meydana geldi. Ahmet Kandemir yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolden çıkıp yolun sağında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Kandemir ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla önce Doğubayazıt'a bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kandemir, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kandemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının ise tedavisinin devam ettiği ogrenildi.

Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.