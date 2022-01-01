Haberler Gündem Haberleri Dışişlerinden Almanya'da Müslüman mezarlığına saldırısına tepki: "Hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir"
Giriş Tarihi: 1.1.2022 23:30 Son Güncelleme: 1.1.2022 23:30

Dışişlerinden Almanya'da Müslüman mezarlığına saldırısına tepki: "Hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir"

ANKARA
Dışişlerinden Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırısına tepki: Hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Müslüman mezarlığına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Iserlohn kentindeki bir Müslüman mezarlığına yılbaşı gecesi yapılan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:
Almanya'nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir.

Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hakettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz.

Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz.

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Dışişlerinden Almanya'da Müslüman mezarlığına saldırısına tepki: "Hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir"
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