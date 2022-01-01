Dışişlerinden Almanya'da Müslüman mezarlığına saldırısına tepki: "Hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir"

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Iserlohn kentindeki bir Müslüman mezarlığına yılbaşı gecesi yapılan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
Almanya'nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir.