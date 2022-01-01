"AK PARTİ ÖNÜNDE MUHTEMELEN PATLAYACAK BOMBALAR…"

"2022'de Türkiye'yi neler bekliyor?" sorusunun sorulduğu programda FETÖ'nün firari gazetecisi Ergun Babahan 2022 yılına dair değerlendirmelerinde skandal sözler dile getirerek AK Parti binalarının önlerinde 2022'de bombalar patlayacağını iddia etti.

Babahan programda "2022'de Türkiye'yi neler bekliyor?" sorusuna şunları söyledi: "(…) Mizah dergileri baskı altında, televizyonlarda siyasi mizah yasak, her şey yasak Türkiye'de! Şeyi bıraktım, ekonomiyi siyaseti… Gülmek bile yasak' Güney Kore gibi bir ülke olduk yani, gülmenin yasaklandığı bir ülke haline geldi Türkiye. Ahmet'e katılıyorum 2022 çok sert geçecek, HDP'ye saldırılar, CHP'ye baskılar, AKP önünde muhtemelen patlayacak bombalarla… Gerilimli bir yıla giriyoruz."

Tam bu cümleleri sarf ederken programın sunucusu Erkam Tufan Aytav'ın Ergun Babahan'ın sözlerini kesip başka bir soru sorması ise dikkat çekti.

FETÖ kanalında Ergun Babahan ağzından kaçırdı: "2022'de AKP önünde muhtemelen patlayacak bombalarla…" | Video

GAZETECİ CEMİL BARLAS'TAN TEPKİ: "FETÖ'DEN TERÖR TEHDİDİ"

Babahan'ın sözleri sosyal medyadan büyük tepki toplarken skandal ifadelerin yer aldığı video da paylaşılmaya başlandı. Örneğin Hasan Tahsin Paşa rumuzlu sosyal medya hesabı programdaki o anları gösteren videoyu paylaşarak "Bu bir suç duyurusudur! FETÖ'nün Youtube yayınında, terörist Ergun Babahan AK Parti'nin önünde bomba patlatacaklarını üstü kapalı hocası gibi ağzından kaçırmış. Kanları bitlendi bunların" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cemil Barlas ise FETÖ'nün Youtube kanalındaki programdan bir kesiti alıntılayarak sosyal medya hesabından "FETÖ'den terör tehditi" diyerek tepkisini ortaya koydu.