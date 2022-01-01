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Giriş Tarihi: 1.1.2022 22:40

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! NATO’da devir teslim

İHA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! NATO’da devir teslim

Milli Savunma Bakanlığı, “NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı” görevini yürüten 3’üncü Kolordu Komutanlığı ve “NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti” olarak görev yapan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın görevlerini Fransa’ya devrettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ocak 2021'den bu yana NATO'nun 'NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı' görevini yürüten 3'üncü Kolordu (HRF) K.lığımız ile 'NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti' olarak görev yapan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız bugün görevi Fransa'ya devretti. Görevlerini başarıyla yerine getiren her iki Komutanlığımızı ve görevli personelimizi kutluyoruz" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! NATO’da devir teslim
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