Sağanak yağış kaza getirdi: 3 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Harran ilçesine bağlı DEDAŞ binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 FSS 28 plakalı otomobil yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu karşı yönden gelen bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpışı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.