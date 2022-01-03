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Giriş Tarihi: 3.1.2022 17:00

Bakan Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı!

DHA
Bakan Hulusi Akar’dan komutanlarla toplantı!

Gelen bilgiye göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlar ile videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlar ile videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bakan Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

Bakan Akar, toplantıda, savunma ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

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Bakan Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı!
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