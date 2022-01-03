Bank Asya kredilerini yurtdışına kaçırmışlar

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasını finanse etmesine ilişkin çalışmaların anlatıldığı OHAL raporunda, FETÖ/PDY terör örgütünün yurt dışındaki okul, dernek ve vakıflarından oluşan çok sayıda kuruluşa doğrudan para gönderildiği veya Asya Katılım Bankası
'ndan usulsüz kredi kullandırmak suretiyle bu kuruluşlar finanse edildiği aktarıldı. Söz konusu kredilerin geri ödemeleri ise bu işlemin hiçbir şekilde tarafı olmayan Türkiye
'de yerleşik örgütle iltisaklı kişiler tarafından organize bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA AKTARIMI
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasını finanse etme faaliyetine ilişkin olarak adli soruşturma kapsamında Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TMSF tarafından düzenlenen raporlara da yer verildi. Söz konusu raporlarda, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan okul, dernek ve vakıf şeklindeki 30'dan fazla kuruluşa Türkiye'de yerleşik 4 bin 80 gerçek kişi ile 79 tüzel kişi tarafından 2007-2014 yılları arasında toplamda 115 milyon 447 bin 843TL, 43 milyon 889 bin 556USD ve 34 milyon 575 bin 501 EURO para transferi gerçekleştirildiği belirtildi.
USULSÜZ KREDİLER YURTDIŞINA TRANSFER EDİLMİŞ
Raporda, para transferi yapan aynı kuruluşlara Bank Asya
'dan usulsüz krediler kullandırıldığı, kullandırılan bu kredilerin Türkiye'de herhangi bir harcamada kullanılmayıp aynı gün ya da ertesi günlerde yurt dışına transfer edildiği, bu kredilerin temel amacının FETÖ'yle iltisaklı yurt dışı kuruluşların finanse edilmesi olduğu değerlendirmelerine yer verildi. Örnek olay anlatılan raporda, İçişleri Bakanlığı'nda memur olarak görev yaparken kamu görevinden çıkarılan M.A, FETÖ/PDY terör örgütünün yurtdışı yapılanmasında yer alan Brooklyn Amity School isimli kuruluşun Bank Asya'dan kullanmış olduğu kredi hesabına ve doğrudan yurt dışı hesabına 21 Eylül 2013-22 Temmuz.2016 tarihleri arasında toplam 16 bin 977 USD gönderdiği tespit edildiği aktarıldı.
FETÖ ABD'DEKİ ÖNDE GELEN KURULUŞ BÜNYESİNDE BULUNMUŞ
MASAK raporlarının yer aldığı dosyada, "Brooklyn Amity School isimli kuruluşun, Pioneer Academy Of Science ve Putnam Science Academy isimli kuruluşlarla birlikte FETÖ/PDY terör örgütünün ABD'deki önde gelen kuruluşlarından Metropolitan Education Consulting Services Llc. isimli kuruluşun bünyesinde faaliyette bulundukları, Asya Katılım Bankasından kredi kullanabilmek maksadıyla 2010 yılında Türkiye'de vergi mükellefiyeti tesis ettirdikleri, gerek anılan Banka'dan kullandıkları usulsüz kredi tutarları gerekse Türkiye'de yerleşik kimseler tarafından bu kuruluşların hesabına doğrudan gönderilen tutarlar aynı gün ya da ertesi günlerde yurt dışındaki ilişkili kuruluşlarına transfer ettikleri hususlarına yer verilmiştir" denildi.