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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Boş salonları seyirci ile doldurdu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Boş salonları seyirci ile doldurdu

Pandemi ile boş kalan sinema salonları, Eren’in sinemaya uyarlanan öyküsüyle yeniden hareketlendi. Vizyona giren filme sinemaseverler büyük ilgi gösterdi

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün hayatını konu alan ve doğum günü olması nedeniyle 1 Ocak'ta tüm yurttaki 800 sinemada, aynı anda gösterime girdi. 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, pandemi sonrası halkı da sinemaya çekti. Eren Bülbül'ün memleketi Trabzon'da hemşerileri filme yoğun ilgi gösterdi. Kentte 4 sinemadaki 25 salonda gösterime giren filmi izlemeye gelenlerin kuyruğu, bir sinemanın bulunduğu AVM'nin dışına taştı. İzleyenler, gözyaşlarını tutamadı.



Filmi izleyenlerden Fatma Şirin Çiçek, "Çocuklarımla birlikte izledik. Çok ağladım. O an sanki oradaymışım gibi oldum. Çocuklarımın, gerçek kahramanlardan biri olan Eren abisini tanımalarını ve yaşadıklarını görmesini istedim" derken, Hasan Gülyüz ise "Eren'in devlet sevgisi ve asker olmak isteği beni çok duygulandırdı. Bu kadar zorluklar içinde büyüyen bir çocuk olduğunu hiç düşünmemiştim" ifadelerine yer verdi.
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Boş salonları seyirci ile doldurdu
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