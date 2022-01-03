Eşinin ablası kırmızı kategoride aranan terörist çıktı

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu İBB'de işe alınan PKK bağlantılı Sevtap Ayman'ın PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün Özel Kalemi'nde sekreter olarak göreve devam etmesi muhtarları ayağa kaldırmıştı. Sevtap Ayman'ın 2013 yılından itibaren evli olduğu İ.A'nın ablasının 1992 yılında Kars
'ın Digor İlçesi
'nde PKK/KCK terör örgütü yanlısı faaliyetlerde bulunduktan sonra 1993 yılında PKK/KCK terör örgütü kırsal alanına katılan Mizgin kod adlı Kadriye Sayın olduğu ortaya çıktı. Kadriye Sayın'ın PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 1993-1999 yılları arasında sözde Botan Sahada takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2000-2008 yılları arasında Irak
' ın kuzeyi Haftanin
-Zap
bölgelerinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2008 yılında Irak' ın kuzeyinde Metina bölgesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, 2013 yılında Irak' ın kuzeyi Zap bölgesinde terör örgütü içerisinde sorumlu olduğu, 2015 yılında Irak' ın kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütünün kadın yapılanması YJA- Star içerisinde sözde 5'li yürütmede yer aldığı öğrenildi. Kırmızı kategoride aranan teröristin, 2015 yılı içerisinde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde Suriye
Kobani bölgesinde saha sorumlusu düzeyinde faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında PKK/ KCK terör örgütünün kadın yapılanması YPJ içerisinde Suriye'de sözde Afrin kantonunda tabur sorumlusu olduğu belirlendi.
İFADELERDE ADI GEÇİYOR
21 Nisan 2018'de yakalanan Bişenk kod adlı terörist ifadesinde, Mizgin kod adlı Kadriye Sayın'ın örgüte katılan eski İsimlerden olduğunu belirterek Kobani'de tüm akademilerin üzerinde sorumlu olarak faaliyet yürüttüğünü söyledi. Sayın'ın adı, örgüt mensubu birçok teröristin ifadelerinde de geçti. Teröristler ifadelerinde "Mizgin kod adlı örgüt mensubudur. 2007 yılı içerisinde Zap Eyaleti
'nde Türk güvenlik güçlerine karşı eylemlerde bizzat yer aldığını kendi anlatımlarından biliyorum. Örgüt içerisinde üst düzey faaliyetlerini olduğunu duydum. Örgüt içerisinde ilk doçka kullanan kadın olduğunu biliyorum. 2015-2017 yılları arasında Suriye Ayn El Arap (Kobani) bölgesinde faaliyet yürütürken kendisi de sözde Kobani sahasında olan tüm akademilerin sorumlusu olarak görev yapıyordu. 2019-2020 yıllarında YJA Star Genel Yürütme Konseyi düzenlemesinin yapıldığını öğrendim. Halen aynı görevi yürütüyor" şeklinde adı geçti. Kadriye Sayın'ın İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Kırmızı Kategori'de arandığı öğrenildi.