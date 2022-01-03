Giriş Tarihi: 3.1.2022

Eşinin ablası kırmızı kategoride aranan terörist çıktı HALİT TURAN

İBB’de işe alınan PKK bağlantılı Sevtap Ayman’ın, eşinin ablası olan Mizgin kod adlı Kadriye Sayın’ın da, PKK’nın dağ kadrosunda olduğu ve Kırmızı Kategori’de aranan teröristlerden olduğu ortaya çıktı