Habur’da rüşvet operasyonu: 30 gözaltı

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kaçakçılarla anlaştıkları tespit edilen kamu görevlilerine ve kaçakçılara yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Habur Sınır Kapısı'nda görevli kamu görevlilerinin kaçakçılarla anlaşma yaptıkları tespit edildi. Kaçakçıların rüşvet verdikleri kamu görevlilerinin nöbet saatlerinde telefon, sigara, ilaç gibi kaçak malzemeleri Habur Sınır Kapısı'ndan geçirip, batı illerine sevk ettikleri öğrenildi.