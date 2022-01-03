Haberler Gündem Haberleri Habur’da rüşvet operasyonu: 30 gözaltı
Giriş Tarihi: 3.1.2022 17:35

Habur’da rüşvet operasyonu: 30 gözaltı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Habur’da rüşvet operasyonu: 30 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Habur Sınır Kapısı, Şanlıurfa, Osmaniye ve Samsun illerinde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kaçakçılarla anlaştıkları tespit edilen kamu görevlilerine ve kaçakçılara yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Habur Sınır Kapısı'nda görevli kamu görevlilerinin kaçakçılarla anlaşma yaptıkları tespit edildi. Kaçakçıların rüşvet verdikleri kamu görevlilerinin nöbet saatlerinde telefon, sigara, ilaç gibi kaçak malzemeleri Habur Sınır Kapısı'ndan geçirip, batı illerine sevk ettikleri öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Habur’da rüşvet operasyonu: 30 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA