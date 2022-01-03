Türkiye’nin gururu dünyanın gıda kahramanı oldular

Aylin Yıldız, Bursa'nın Karacabey ilçesinin Dağkadı köyünden dünyaya açılan bir girişimci kadın... Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Gıda Kahramanı ödülü alan Aylin Yıldız'a başarıyı doğal ve güvenilir tarım ürünleri getirmiş. "'Yapamazsınız, kim sizden ürün alacak, siz de marka olacaksınız da biz de göreceğiz' dediler. Özellikle köyün erkekleri bizimle dalga geçtiler. Şimdilerde siparişlere yetişemiyoruz." diyen Aylin Yıldız, SABAH'ın sorularını şöyle cevaplandırdı:

KADIN EMEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDIK

Bursa'nın Dağkadı köyünde yaşıyorum. 35 yaşındayım ve iki çocuk annesiyim. Eşimle birlikte çiftçilik yapıyorum. Hayalim kendi işimi kurmaktı. 2016 yılında Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan'ın yardımıyla köy meydanında tahsis edilen üretim yerinde, köydeki kadınlarla üretmeye başladık ve böylece dernekleşme yoluna gittik. Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Derneği adında üretim ve satış yaptık. Dağkadı mahallesinde yaşayan kadınlar olarak, üretimin daha ciddi ve resmi bir zeminde ekonomik katkı sağlayacak şekilde üretilmesinin gerekliliği ve köy içinde yer alan kadın emeğinin ortaya çıkması amacı ile bir araya geldik.

ÖZVERİLİ VE GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞTIK

Ürünlerin doğal ve güvenilir olması hedefi ile yola çıktık. Derneğimize bu noktada İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleri ile ürünlerin standardizasyonu da sağlandı. Teknik personellerin verdiği eğitimler ile ürünler gıda ve etiketleme mevzuatlarına uygun hale getirildi. Bu süreçte dernek binasını ve alet ekipman desteğini de yerel yönetim, STK'lar ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığı ile temin ettik. Kadın üyelerin özverili ve gönüllülük esasına dayalı çalışmaları ile ilerleme kaydettik.

BURSA'NIN TEK ÜRETEN VE İŞLEYEN KOOPERATİFİYİZ

2019'da kooperatif olarak üretim kapasitesini ve pazarını büyüten SS. Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak yolumuza devam ettik. Dernekteki üyelerimiz kooperatif ortakları oldu. Başkanlığını yaptığım kooperatifi kadınlarımızla beraber sıfırdan kurduk. Ortaklarım da çiftçilik yapıyor. Köyümüzde ürettiğimiz yöresel ürünlerin markalaşması adına çalışmalar yürüttük. Karacabey'in ilk kadın kooperatifi, Bursa'nın ise tarım konusunda hem üretip hem işleyen tek kadın kooperatifi olduk. 30 kadın ile üretim yapıyoruz.

'YAPAMAZSINIZ' DEDİLER SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ

İlk bir yıl boyunca 1 lira kar elde etmeden özverili olarak çalıştık. 'Yapamazsınız, kim sizden ürün alacak, siz de marka olacaksınız da biz de göreceğiz' dediler. Özellikle köyün erkekleri bizimle dalga geçtiler. Şimdilerde siparişlere yetişemiyoruz. Siparişlerimizi çoğu zaman kargo ile gönderiyoruz. İstanbul'a gönderilen ürünlerimizi kooperatifimiz için aldığımız özel aracımızla taşıyoruz. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı daha çok üreterek veriyoruz. Salça yaptığımız dönemler işlere yetişemediğimiz için dışarıdan eleman desteği alıyoruz. Salça zamanları gece gündüz vardiyalı şekilde çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz sırada dünya pazarı var.

ÜRÜN YELPAZEMİZİ GENİŞLETTİK

Üretimimize, domates salçası, reçel, erişte, mantı, tarhana, turşu gibi ev yapımı ürünler ile başladık. Ürün yelpazemizi çeşitlendirmek için çalışmalar yaptık. Zaman içinde yeni ürünler denedik. Yöresel köy ürünlerimiz salça, acuka, erişte, tarhana, reçel çeşitlerinin yanı sıra elma sirkesi, balık biberi ve turşu çeşitlerimizle de hizmet veriyoruz. Elma, armut, erik, dut ve Trabzon hurması gibi meyveleri bunun yanında tıbbi aromatik bitkilerden ekinezya başta olmak üzere ısırgan, kekik, nane, dereotu, adaçayı üretiyoruz. Kuru meyve, kuru sebze, kurutulmuş çiçek, pekmez ve domates unu yaparak satışa sunulmasını da amaçlıyoruz.

EKİNEZYA İLE GÖRÜNÜR OLDUK

İlçe Müdürlüğümüzün yönlendirmesi ile ekinezya dikmeye başladık. Ekinezyaları eşimin verdiği tarlaya dikmiştim çiçek bahçem olacak zannediyordum. Ekinezyadan hiç maddi kazanç elde edeceğim aklıma gelmezdi. Ürünün hasatı sonrasında Tarım Bülteni'nde haber yapıldı. Bu bize bir görünürlük kazandırdı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yönlendirmeleri ile ABC firması ile tanıştık. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ABC Deterjan firmasıyla yaptığımız görüşmeler sonucu 'ABC ile Yerli Yerinde' Projesi hayata geçti. Ürünlerimizi üretme aşamasında kullandığımız kurutma makinesi ve sebze işleme makinesi proje kapsamında temin edildi. 5 dekar alanda ekinezya fidelerini ektik ve bölgenin ürünü olmamasına rağmen çok güzel sonuçlar aldık. Firma bize 8 arı kovanı hibe etti. Bu yıl ilk kez ekinezya balı da ürettik.

GIDA KAHRAMANLARI ÖDÜLÜNÜ ALDIK

Kooperatifimizin mahallemizde kiraladığımız bir arazisi mevcut ve burada kendi üretimimizi yapıyoruz. 2020'de FAO tarafından Gıda Kahramanı ödülünü aldım. Bu ödül benim kadar ortaklarımı da heyecanlandırdı. Yaptığımız işe daha çok inanarak sarılıyoruz. Verilen çabanın karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizde diğer kadınlar için de bir itici güç olduk. Kadınlar kooperatifimizi ziyarete geliyorlar bilgi alıyorlar.

PANDEMİDE DE ÜRETTİK

Köyün genç kadınlarına da istihdam sağlayan, e-ticaretle pazarlama hedeflerine ulaşan kooperatifimiz projeler üretmeye devam ediyor. Kooperatifimiz kurumsal kimlik kazanarak e-ticaret ile pazarlama kapasitesini geliştirdi. Pandemide jandarmadan izin alarak üretime devam ettik ve pandemiden olumsuz etkilenmedik. Pandemi sürecinde yeni normale ayak uydurup pazar koşullarında rekabet edebilmek adına e-ticarete yöneldik.