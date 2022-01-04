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Giriş Tarihi: 4.1.2022 10:19

Cinayet Büro tarihinde bir ilk! Cinayetler yüzde 100 aydınlatıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Cinayet Büro tarihinde bir ilk! Cinayetler yüzde 100 aydınlatıldı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da geçtiğimiz yıl yaşanan 294 cinayet olayının tamamını aydınlattı. Bu durumun Cinayet Büro Amirliği tarihinde bir ilk olduğu belirtildi. Bu olaylarda 695 kişi gözaltına alınırken, 399 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 146 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

2021 yılında İstanbul'da 326 kişi öldürüldü. Bunların arasında Göktuğ Boz tarafından hiçbir sebep olamadan samuray kılıcıyla vahşice katledilen Mimar Başak Cengiz, yeğenleri tarafından otel mirası için öldürülen Esra ve Nuri Yıldız çifti ve daha onlarca kişi var. Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu olaylarla tek tek ve en ince ayrıntısına kadar çalıştı.

İLK KEZ OLDU

Gece gündüz demeden çalışan Cinayet Masası ekipleri yılı hiç faili meçhul cinayet bırakmadan kapattı. 294 olayın tamamını aydınlatmayı başardı. Bu durum Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşandı.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ 10 DOSYA DA AYDINLATILDI

2021 yılında faili meçhul olay bırakmayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllarda yaşanan ancak failleri meçhul kalan 10 olayı da aydınlattı. 2001 yılında öldürülen Ramazan Aksu cinayeti zaman aşımına 2 gün kala çözüldü. 2016 ve 2019 yılında faili meçhul kalmış 2'şer cinayet olayı ile 2005, 2010, 2011, 2013 yıllarında işlenmiş 4 cinayet aydınlatıldı.

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Cinayet Büro tarihinde bir ilk! Cinayetler yüzde 100 aydınlatıldı
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