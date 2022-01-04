Cinayet Büro tarihinde bir ilk! Cinayetler yüzde 100 aydınlatıldı

2021 yılında İstanbul'da 326 kişi öldürüldü. Bunların arasında Göktuğ Boz tarafından hiçbir sebep olamadan samuray kılıcıyla vahşice katledilen Mimar Başak Cengiz, yeğenleri tarafından otel mirası için öldürülen Esra ve Nuri Yıldız çifti ve daha onlarca kişi var. Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu olaylarla tek tek ve en ince ayrıntısına kadar çalıştı.



İLK KEZ OLDU



Gece gündüz demeden çalışan Cinayet Masası ekipleri yılı hiç faili meçhul cinayet bırakmadan kapattı. 294 olayın tamamını aydınlatmayı başardı. Bu durum Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşandı.



GEÇMİŞ YILLARDAKİ 10 DOSYA DA AYDINLATILDI



2021 yılında faili meçhul olay bırakmayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllarda yaşanan ancak failleri meçhul kalan 10 olayı da aydınlattı. 2001 yılında öldürülen Ramazan Aksu cinayeti zaman aşımına 2 gün kala çözüldü. 2016 ve 2019 yılında faili meçhul kalmış 2'şer cinayet olayı ile 2005, 2010, 2011, 2013 yıllarında işlenmiş 4 cinayet aydınlatıldı.