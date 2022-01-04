PKK’lı hacker’lar itirafçı oldu, kirli organizasyonu anlattı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin PKK'nın 'Hacker grubuna' yönelik soruşturmasında kimlik bilgileri deşifre edilen 42 şüphelinin yakalanması amacıyla 12 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. 294'ü kamu kurum ve kuruluşlarına ait siteler olmak üzere toplamda 2 bin 754 Türk kamu-özel internet sitelerine yetkisiz erişim eylemlerini gerçekleştiren veya teşebbüs eden 42 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 2020-2021 yıllarında PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Hackers' yapılanmasının deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü ve örgüt üyelerince oluşturulan 'Mezopotamia hackers' isimli bir yapının bulunduğu, bu yapıya bağlı olarak 9 ayrı hacker alt grubunun oluşturulduğu, bu grupların ve grup içerisinde faaliyet yürüten sahte nick hesap kullanan ve oluşturulan indekslerle kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları internet sayfaları ile özel ve tüzel kişilerin kullandıkları internet sayfalarına yetkisiz erişim sağlanarak terör örgütü adına propaganda yapan örgüt mensupları deşifre edildi.

27 ŞÜPHELİ SORGULANDI

Hacker grubunun ele geçirebildikleri e-posta hesapları ile örgüt propagandası yaptıkları, vatandaşlara propaganda ve tehdit içerikli e-postalar gönderdiklerinin belirlenmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile koordine kurularak adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında terör örgütünün tüm yetkisiz erişim ve hack eylemlerini deşifre eden polis, 900 mağdurun da ifadesine başvurdu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 adet kurusıkıdan çevrilme 7.65 tabanca ile tabancaya ait 9 adet 7.65 fişek ile iki adet şarjör ve örgütsel döküman ve paçavralara el konuldu. Gözaltına alınan 27 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.

AVRUPA'DAKİ ÖRGÜT MENSUPLARINA GÖNDERMİŞLER

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler itirafçı oldu. Kendilerini 'sanal alem gerillaları' olarak nitelendirdiklerini kaydeden M.D., kamu kurumlarının internet sayfalarını hackleyip kamu kurumunun alt yapısında bulunan şahısların kişisel bilgilerini ele geçirdiklerini anlatı. M.D., kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış oldukları siber saldırılar sonucunda veri tabanında devlet bilgilerini barındıran verileri ve devlet memuru olan kişilerin kişisel bilgilerini yetkisiz erişim ulaşıp bu bilgileri Avrupa'da bulunan örgüt mensuplarına gönderdiklerini ifade etti.

KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞMIŞLAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.Ç., "2016 yılı itibari ile Zagros kullanıcı adıyla Mezopotamia hackerın içerinde yer aldım. Forum sayfasının üst kısmında kırmızı yıldız etrafında sarı kırmızı yeşil zemin var etrafında ağız ve yüzleri kapalı ortalarında masanın üstünde silah bulunan indeks bulunuyor. Forum sayfasında hackerlik ile ilgili makaleler, Kürt tarihi, PKK tarihi, Abdullah Öcalan'ın hayatı, Mezopotamia hackers'ın kuruluş tarihi vb. konu başlıkları bulunuyor. Mezopotamya hackers yapılaması cmg-team cold haskers adı altında isim değişikliği yapıldı. Bu platformlar ilk başta ayrı hareket ediyordu. Sonrasında birleşme yolu seçildi. Hacklemeler ile alakalı olarak kamu kurum ve kuruluşlarını Mezopotamia hackers ve CMG team içerisinde yüksek rütbede bulunan fermanderler tarafından yapıldı. CMG Team ve Mezopotamia hackers tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına ayrıca özel kişilerin internet sayfalarına yapılan siber saldırılar sonucunda alınan indeksler kişisel veriler forum sayfası içerisinde paylaşıldı" dedi.

ÖRGÜTÜN ÖNEMLİ GÜNLERİNE PAYLAŞIM

Hacledikleri sayfalara PKK terör örgütü için önem atfeden günlerin ve örgütsel bayrakların paylaşıldığını söyleyen H.Y. "SORESGABAR kullanıcı adıyla Mezopotamia hackers isimli forum sayfasında üye kaydım var. Bu hacker grubu içerisinde bulunan yine bir kısım hacker tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfalarına da yetkisiz erişim gerçekleştirdik. Forum sayfası içerisinde bulunan hackerlar tarafından hacklenen internet sayfalarında Abdullah Öcalan fotoğrafları, örgütsel bayraklar şeklinde propaganda ile paylaştık. Ekran görüntüleri PKK terör örgütü için önem atfeden günlere yöneticiler tarafından belirlendi" ifadelerini kullandı.