Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı 'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:Sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız. Bunları kısa zamanda geride bırakacak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. Vatandaşlarımızı kurdaki dalgalanma ve fahiş fiyatların yükü altında ezdirmeyeceğiz. Ekonomide en zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir. Bu süreçte vatandaşlarımıza daha çok ulaşmamız, yapacaklarımızı onlara daha sık anlatmamız gerekmektedir.AK Parti, kuruluşundan bugüne kadar güçlü kurumsal geleneklerini korumuş bir partidir. Her işini istişare ile yürüten bir partiyiz. Asıl olan üye sayısını kâğıt üzerinde artırmak değil her üyemizi partimizin faaliyetlerine faal olarak dahil edebilmektir. 2022 bizim için hazine değerinde bir dönemdir. 2022 senesi partimizin kuruluşunun üzerinden 21 yılı geride bırakacağımız bir dönüm noktası. Bir yıl sonra bugünlerde inşallah 2023'e nasıl ulaştığımızı, seçimleri nasıl organize edeceğimizi konuşacağız. Türkiye tüm mazlumlara ve mağdurlara kendi iradeleri ile hak ve özgürlüklerine en ileri standartlarında kavuşabileceklerini göstermiştir. Muhalefet icraatta tembel, halkımıza karşı riyakardır. Onlar sadece seçimden seçime vatandaşa gider, sonra bir daha dönüp arkalarına bakmazlar. Meydanlarda verdikleri sözleri göreve gelince hatırlamazlar, hatırlatanlara da saldırırlar.Çok daha büyük bir atılımın içine girdik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. Gezi olaylarından 17/25 Aralık'a kadar her saldırı aynı gaye ile tertip edilmiştir. Bizi yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar. Dünya salgınla başlayan sağlık krizi ve ekonomik krizle sarsılırken Türkiye hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır. İhracatta 2021'i açıkladık, 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir. Bu millet çalışıyor ama ana muhalefet yavruları ile birlikte bu çalışmaları görmüyor. Hazine'ye ait tarım arazilerini kira ile kullanan çiftçilere bir müjde verelim. Çiftçilerimize bu yerleri ecri misil bedelinin yarısına kiralamayı zaten sağlamıştık. Bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de faydalanabilecektir.Muhalefet diye karşımıza çıkartılan yamalı bohçanın kifayetsizliğini ve tutarsızlığını örnekleri ile gösterin. Türkiye 2023 hedeflerine ulaştığında milletimizin elde edeceği kazanımları sık sık anlatın. Ülkemiz 2023 kavşağına yaklaştıkça sorumluluğumuz da artıyor. Muhalefetin ülkemize dair hiçbir vizyonu olmadığı milletimiz tarafından görülüyor. Muhalefet de başarısızlıklarını örtmek için her yola başvuruyor. Bu denli yalanı bu denli sergileyen başka bir parti ben siyasi hayatımda görmedim. Yamalı bohça ittifakının sözde milliyetçi ortağı şehit yakınlarına galiz küfürler savururken, diğeri toplumun tüm kesimlerine tehditler yağdırıyor. Paşa keyfi kimi isterse hedef tahtasına onu koyuyor. Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yerine siyasi eşkıyalığa özen gösterdiler. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı karıştırdılar. Şimdi de doğrudan millete ve milletin inancına, değerlerine hakaret etmeye başladılar.Derdine çözüm bulunabilecek vatandaşın sıkıntısını gidermek boynumuzun borcudur. AK Parti teşkilatlarında görev üstlenen hiç kimsenin meseleye bunun dışında bir bakış açısı ile yaklaşması bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Teşkilatlarımıza kibri, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Genel başkanından mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden hiç kimsenin davanın bu vasfına zarar vermeye hakkı yoktur. Önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz. Bunu yapamıyorsak o görev yerlerini boşuna işgal etmeyeceğiz. Yaptığımız hata, bıraktığımız eksik sadece şahsımızı değil, davamızı da etkiler. Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz.Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler, vara vara yine tek parti faşizmine geri döndüler. Geçenlerde Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Hakaretlerini doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Dinini öğrenen çocuklar üniversiteye gidince bilimin B'sini bilmiyormuş. Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi çağdışıymış. Bre gafil asıl çağdışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin. Asıl gerici olan sen ve senin gibiler, marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum, Diyanet'in görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Çocukların Kuran'ı öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? Artık cambazlığı, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman Kuran'a sahip çıkacaksınız, yeri geldiğinde de ağzınızda hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek.CHP Genel Başkanı, başta ortaçağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu hezeyanları açıklamalı, şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten özür dilemeli. Aksi takdirde milletimiz CHP'ye gereken dersi sandıkta verecektir. Biz de AK Parti olarak meselenin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bunların ahlaksızlığına, edep dışı ağızlarına biz bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Utanmadan sıkılmadan meydanlara döküleceklermiş, nereye dökülürseniz dökülün, 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi alırsınız. Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.