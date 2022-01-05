Giriş Tarihi: 5.1.2022

Ekonomide en zoru geride bıraktık ERDEM ANILAN

Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız. Vatandaşlarımızı kurdaki dalgalanma ve fahiş fiyatların yükü altında ezdirmeyeceğiz Ekonomide en zoru geride bıraktık. Artık emeklerimizin karşılığını alma vakti. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka gireceğiz. Çiftçimizin kira sözleşmesi yıllık artışını yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz