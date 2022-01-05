Giriş Tarihi: 5.1.2022

Fethi hiç ölmemiş gibi

Baba Sekin: Fethi hiç ölmemiş gibi... O doğduğunda ben askerdim, onu göremedim; şehit olduğunda da ameliyat masasındaydım, yine göremedim. Oğlum sanki hiç ölmemiş gibi