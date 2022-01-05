Fethi hiç ölmemiş gibi

İZMİR Adliyesi
'ne yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda faciayı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin
'in babası Mehmet Zeki Sekin
, oğlunun cesaretinin hafızalarda olduğunu söyledi. Oğlunun şehit olduğu gün Aydın
'da böbrek taşı ameliyatı olduğunu aktaran Sekin, "Gözlerini dünyaya ilk açtığı zaman ben vatani görevim için Ankara
'daydım, son kapattığında da ameliyattan yeni çıkmıştım. Hem doğumunda hem ölümünde yanında bulunamadım. Cenaze törenine de katılamamıştım. Bunun üzüntüsü halen devam ediyor. Hiç ölmemiş gibi..." Oğlunun cesaretiyle tüm Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Sekin, "Güzel ülkemde Fethi Sekin'ler bitmez, bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar. Zaten şu anda Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, okulunda, kütüphanesinde, caddesinde, sokağında ismi yaşatılıyor. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. İsmini ölümsüzleştirdiler" dedi. Rahatsızlığı nedeniyle bu yıl anma programına katılamayacağı için üzgün olduğunu belirten Sekin, "Onun cesareti hafızalarımızdan, kahramanlığı da kalbimizden silinmez. Çok özlüyorum" diye konuştu.