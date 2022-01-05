FETÖ imamı Karaaslan’ın para trafiği MASAK raporu ile belgelendi

Halen firarda olan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ise aranıyor. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesinde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiği MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) raporu ile belgelendi. Kendisi ve yakınları üzerine kurduğu onlarca şirket üzerinden CHP'li belediyelerden usulsüz ihale aldığı tespit edilen Karaaslan'ın Aydın Büyükşehir Belediyesinde görev alan üst düzey bürokratlara kendisine ait E-Yöntem A.Ş. şirketi üzerinden yüzbinlerce lira para aktardığı tespit edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesinde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan ve hali hazırda Teftiş Kurulu Başkanı olan Önder Yeğen'e 2013'de 14 bin 537 TL, 2014'te 30 bin 125 TL, 2015'te 30 bin 992 TL, 2016'da 40 bin TL olmak üzere toplam 115 bin 654 TL gönderdiği tespit edildi.