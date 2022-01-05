FETÖ imamı Karaaslan’ın para trafiği MASAK raporu ile belgelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan geçtiğimiz salı günü yapılan operasyonla yeniden gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında aralarında Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Aralarında Karaarslan'ın da olduğu 6 şüpheli 'Dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırma' tutuklandı.
Halen firarda olan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ise aranıyor. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesinde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiği MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) raporu ile belgelendi. Kendisi ve yakınları üzerine kurduğu onlarca şirket üzerinden CHP'li belediyelerden usulsüz ihale aldığı tespit edilen Karaaslan'ın Aydın Büyükşehir Belediyesinde görev alan üst düzey bürokratlara kendisine ait E-Yöntem A.Ş. şirketi üzerinden yüzbinlerce lira para aktardığı tespit edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesinde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan ve hali hazırda Teftiş Kurulu Başkanı olan Önder Yeğen'e 2013'de 14 bin 537 TL, 2014'te 30 bin 125 TL, 2015'te 30 bin 992 TL, 2016'da 40 bin TL olmak üzere toplam 115 bin 654 TL gönderdiği tespit edildi.
GENEL SEKRETERE 226 BİN 944 LİRA GÖNDERMİŞ.
Aydın Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı ve 2015-2016 yılları arasında da Genel Sekreter olarak görev yapan Ahmet Uğur Cebeci'ye Erkan Karaaslan'ın E-Yöntem A.Ş. üzerinden 2014 Yılında 175 bin 546 TL, 2015 Yılında 51 bin 398 TL olmak üzere toplam 226 bin 944 TL gönderdiği tespit edildi. Ahmet Uğur Cebeci'nin 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra emekliye ayrılması ise dikkat çekti.
Aydın Büyükşehir Belediyesinde hali hazırda Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Bozbaş'ın Karaaslan'dan E-Yöntem A.Ş. üzerinden 3 bin 784 lira aldığı tespit edildi. Yine Erkan Karaarslan'ın ortağı olan ve birlikte birçok davada yargılandığı Mücahit Doğan'dan 7 bin 740 TL aldığı tespit edildi. Bülent Bozbaş ihale yetkilisi olarak ihale verdiği Erkan Karaarslan ile birlikte Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinde ''İhaleye Fesat, Edimin İfasına Fesat'' suçlaması ile yargılanıyor.
NİKÂH MEMURUNA 368 BİN 500 LİRA GÖNDERMİŞ
Sarıyer Belediyesinde nikâh memuru olarak çalışan Özlem Bayraktaroğlu'nu Aydın Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter Yardımcısı yapan Erkan Karaarslan, Özlem Bayraktaroğlu'nun Daire Başkanlığını yaptığı Sosyal Hizmetler Dairesinden ihale aldığı ortaya çıkmıştı. İhale verdikten sonra Erkan Karaarslan tarafından hesabına yüklü miktarda para yatırılan Özlem Bayraktaroğlu'nun Erkan Karaarslan'a ait E-Yöntem şirketinde para aldığı ortaya çıktı. Özlem Bayrakataroğlu'nun MASAK tarafından 2016 yılında toplam 368 bin 500 TL aldığı tespit edildi.
Aydın ASKİ Genel Müdürlüğünde Mali Hizmetler Dairesi ve Abone İşleri Daire Başkanlığı görevini sürdüren Egemen Emre Beşli'nin 2015 yılında 11 bin 309 lira, 2016'da 9 bin 375 lira olmak üzere toplam 20 bin 684 lira aldığı MASAK raporlarında yer aldı.
MÜFETTİŞ SOYLU'YA 224 BİN 637 TL GÖNDERMİŞ
Aydın Büyükşehir Belediyesinde 2014-2016 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş olarak görev alan Hüseyin Soylu'nun Erkan Karaaslan'ın şirketinden 2013 yılında 14 bin TL, 2014 yılında 210 bin 637 TL olmak üzere toplam 224 bin 637 TL aldığı tespit edildi.
Aydın Büyükşehir Belediye şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve genel müdür olarak görev yapan Muharrem Şanlı'ya 272 bin 750 TL gönderildiği tespit edildi. Karaaslan'a ait birçok şirket aracılığı ile Muharrem Şanlı'nın yönetim kurulu üyesi olduğu belediye şirketlilerinden ihale alması ise bu kadarına pes dedirtti.
Aydın Büyükşehir Belediyesine ait İmar A.Ş Genel Müdürü olan Ümit Erkan'a E-Yöntem şirketinden 95 bin 756 TL gönderildiği MASAK raporlarında belirtildi.
ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murathan Bayrı'nın Karaaslan'a ait E-Yöntem şirketinden 274 bin 849 aldığı ortaya çıktı.
KARAASLAN'IN ŞİRKETİNE BELEDİYE KASASINDAN PARA TRANSFERİ
FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan'ın şirketinden para alan bürokratların, aynı şirkete belediye kasasından para transferi yaptığı MASAK raporu ile belgelendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığından 166 bin 910 lira, belediye şirketi Aydın İmar A.Ş'den 38 bin 135 lira, Ege Et A.Ş'den 48 bin 496 lira, Aysera A.Ş.'den 152 bin 540 lira aldığı MASAK raporları ile ortaya kondu.