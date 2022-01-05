İBB’de 8 müfettişle soruşturma

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nde (İBB) terör örgütü iltisaklı olan çalışanlara yönelik soruşturma kapsamında 1 hazine maliye müfettişi, 5 mülkiye müfettişi, 1 MASAK uzmanı ve 1 ticaret müfettişi görevlendirdiklerini açıkladı. Çataklı, "Yapılan işlem hukuka uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İBB'de 455'i PKK/KCK, 80'i DHKP-C, 20'si MLKP
, 2'si MKP ile olmak üzere 557 çalışanın terörle iltisaklı olduğunu açıklamıştı. Farklı örgütlere üye olan ve DGM'de yargılanıp cezaevinde yatanlar işe alınırken İBB tarafından görmezden gelinen birçok isim deşifre olmuştu. İçişleri Bakanlığı ise, İBB'de terörle iltisaklı çalışanlara ilişkin teftiş başlattığını açıklamıştı. Soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulunan Çataklı, "Henüz rapor tamamlanmadı. Görevlendiren 5 müfettiş var. 1 Hazine ve Maliye müfettişi var, bir MASAK uzmanı, bir de ticaret müfettişi var. 8 kişilik bir heyet var. Olağan yetkileri çerçevesinde bilirkişi görevlendirme yetkileri de var. Dolayısıyla görevlendirilen bir arkadaşın adaylığıyla ilgi- li bir gündem var. Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8. İkincisi, bu görevlendirilen arkadaş daha önce de İBB'de teftiş ve soruşturmalarda bulunmuş ve birçok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş. İşlem hukuka uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var" dedi.